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Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri

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Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri
Bu sabah şüpheli bir şahıs Cumhuriyet gazetesinin karşısındaki duvara 2 el ateş etti. Polis binaya gelerek kamera görüntülerini aldı ve zabıt tuttu.

Bu sabah Cumhuriyet'in Şişli binası önünde  şüpheli bir şahıs gazetenin karşısındaki duvara 2 el ateş etti. Polis binaya gelerek kamera görüntülerini aldı ve zabıt tuttu.

Polisin tesbitine göre, saldırgan ateş ettikten sonra taksiyle kaçtı.

Olay yerindeki incelemesi tamamlayan ekipler, buradan taksiyle geçerken havaya ateş açtığı belirlenen kişi ya da kişilerin yakalanması geniş çaplı araştırma başlattı.

Gazetenin Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya, "Sabah 06.45 sıralarında taksiyle geçen bir şahıs iki el ateş açıyor. Biri mezarlığın duvarına isabet ediyor" dedi.

Küçükkaya, emniyetin saldırganın şarhoş olduğunu değerlendirdiğini söyledi. 

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