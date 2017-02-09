Ankara hareketli günlerinden birini daha yaşıyor. Geçtiğimiz ay CIA Direktörlüğü koltuğuna oturan Mike Pompeo Türkiye’yi ziyaret ediyor.
İlk yurtdışı ziyaretini Ankara’ya gerçekleştiren Pompeo’nun geldiği gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığında kabul edecek.
Dört ismin biraraya gelip gelmeyeceği hakkında ise Saray’dan bilgilendirme yapılmadı.
Ayrıca Hulusi Akar, Erdoğan ile yapacağı görüşmenin ardından saat 17:00’da Çankaya Köşkü’nde Başbakan Binali Yıldırım’la da görüşecek.
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Cumhurbaşkanlığında hızlı trafik
CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdiği bugün, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında yaşanan trafik dikkat çekti.
Ankara hareketli günlerinden birini daha yaşıyor. Geçtiğimiz ay CIA Direktörlüğü koltuğuna oturan Mike Pompeo Türkiye’yi ziyaret ediyor.
Etiketler: Ankara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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