Cumhurbaşkanlığına bağlı binlerce kişiye üç günde bir test mi yapılıyor?

Cumhurbaşkanlığına bağlı 42 bin üzerinde çalışana üç günde bir koronavirüs testi yapıldığı iddia edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı Cumhurbaşkanlığı personeline üç günde bir düzenli test yapıldığı iddia edildi. Sinir bilim ve genetik uzmanı Doç. Dr. Çağhan Kızıl'ın bu iddiası ile hem Cumhurbaşkanlığına bağlı personel sayısı gündeme geldi hem de Sağlık Bakanlığının açıkladığı tablolar bir kez daha güvenilirliğini kaybetti.

Bu durumda zaten yeni göstergeler üzerinden iyice güvenilmez hale gelen Bakanlığın koronavirüs (Covid-19) tablosuna ilişkin bu konu üzerinden de bir açıklık getirilmesi gerekiyor.

Binlerce kişiye 3 günde bir test mi yapılıyor?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin yaptığı bir anket sonucundan anlaşıldığı üzere, kuruma bağlı çalışan 42 binin üzerinde personel bulunuyor. Bu kişilere günde ortalama 15 bin test yapılması ve günlük verilere dahil edilmesi halinde geri kalan günlük ortalama 30 bin test kapsamlı bir pandemi taraması için epey yetersiz bir tablo ortaya çıkarıyor.

Erdoğan'ın güvenliğinin sağlanması için her gün en azından 15 bin yurttaşa daha az test yapılması da koronavirüsün yayılımını arttıran başka bir etmen olarak ortada duruyor.

Cumhurbaşkanlığı hizmetleri için bu kadar kişi gerçekten gerekli mi?

Yeni Anayasayla Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığın birleştirilmesiyle yetinilmedi. Öyle olsaydı hizmetlerin gördürülmesi için Başbakanlık Merkez örgütü ile Cumhurbaşkanlığında çalışan toplam 6-7 bin kişi yeterdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi adı verdikleri garip yönetim biçiminde, şemada görüleceği üzere doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı, elinin altında ofis ve kurul biçiminde çalışan yapılar oluşturuldu.

Bu yapılar, yönetimin her alanında görevli ve yetkili sıfatıyla faaliyet gösteriyor. Bakanlıkların, bağlı kuruluşların, Kamu İktisadi Kuruluşlarının faaliyetlerine yön çiziyor, stratejilerini belirliyor ve uygulamalarını gözetim altında tutuyor.

Plan, program ve bütçelerin hazırlanmasından, eğitime; güvenlikten, sağlığa; kültürden, bilim-teknolojiye; sosyal politikalardan, yerel yönetimlere değin yönetimin bütün alanlarında faaliyet yürütüyor. Bakanlıkların teftiş kurulları bile denetimlerini Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca belirlenen ilkelere dayanarak yapmakla yükümlü tutuluyor.

Cumhurbaşkanlığında söz konusu ankete göre, 42.631 personel çalıştırılmasının sırrı bu yapıda aranmalı.

Öte yandan bu sayıya da ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Zira Cumhurbaşkanlığında bakanlıklar ya da başka kurum ve kuruluş personeli de çalıştırılabiliyor.

Dolayısıyla kuruma bağlı 50 bin kişi çalıştırılıyor olması da sürpriz olmamalı.