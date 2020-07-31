Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Artık kendi hikayemizi yazma zamanıdır"

Hilafet tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır" çıkışında bulundu.

Ayasofya, Danıştay'ın verdiği kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ibadete açıldı.

Cuma günü kılınan ilk namazda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya’nın açılışında verdiği hutbe büyük bir tartışma yaratmıştı.

Erbaş'ın, "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleri Ayasofya’yı müze yapma kararı alan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurucularını hedef aldığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ali Erbaş’ın sözleri tartışılırken, Albayrak Grubu’na ait Gerçek Hayat dergisi, hilafet çağrısı yapan bir kapakla çıktı.

Erbaş’ın sözleri ve Gerçek Hayat’ın kapağı, rejim tartışmasına neden oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN’DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Ülkedeki gergin tartışma devam ederken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kalın, kendilerine 150 yıldır modernleşme masallarının anlatıldığını ileri sürdü ve “Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır” dedi.

Sözcü Kalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı.

Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır.”

CHP’Lİ ÖZKOÇ’TAN TEPKİ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ŞANLI TARİHİNİ BİR MASAL GİBİ GÖRENLER…

Kalın’ın sözlerine yanıt CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan geldi. Özkoç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı tarihini bir masal gibi görenler ve 1923 Türk Devrimi’ni geride bırakılması gereken bir yalanmış gibi yansıtmaya çalışanlar sözlerine çok dikkat etmeli. 1923 Türk Devrimi tarihin yeniden yazıldığı, kuruluş ve kurtuluşu içeren bir süreçtir” dedi.

Özkoç şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreç öylesine önemli bir süreçtir ki, o dönemde emperyalist Batının tutsağı mazlum milletlerin kalbi ve kulağı Ankara’ya, Türk Devrimi’ne odaklanmıştır.

1923’le birlikte yeni Türk devletimizin modernleşmesi, her alanda ulusal özbenliğimizi ve kimliğimizi koruyarak her bir alanı emekle ilmek ilmek dokunarak inşa edilmiştir.

150 yıllık modernleşme sürecimiz 2002 yılından bu yana, köklü Türkiye mirasını bir küf gibi yiyip bitiren AKP’nin şuursuz, kökü dışarıda politikaları nedeniyle kesintiye uğramıştır.

Bizim gibi Türkiye’nin modernleşme tarihinin mirasçısı, savunucusu ve ileri taşıyıcısı milyonların olduğunu bilerek, emin adımlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1923 Türk devrimi, 20. Yüzyıla damga vurduğu gibi 21. Yüzyıl için de örnek bir model olmayı sürdürecektir.

Kimse umudunu yitirmesin, bu mirasyedilere inat, mücadelemiz Cumhuriyetimiz demokrasiye evrilene kadar canla başla devam edecektir.”