Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Flaş Açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın açıklamaları şöyle:

ABD'NİN YPG TUTUMU

Terör örgütleri arası ayrım görmüyoruz. Orda devam eden mücadele Türkiye'nin desteklediği mücadeledir. Bir diğer konu da sınırda aldığımız güvenlik önlemleri kendi sınırlarımızı korumaya yöneliktir. Türkiye'nin PYD/YPG, yani PKK hedeflerine dönük aldığı tedbirler DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatıyor argümanını kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Terörle mücadele bundan sonra da devam edecektir. Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede yer almadığı aslı astarı olmayan propagandalara maruz kaldık. Türkiye DEAŞ ile mücadeleye en ön saflarda mücadele veren bir ülkedir. (ABD'nin YPG tutumu) PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir. Bizim için terör örgütleri arasında 'iyi terör örgütü, kötü terör örgütü' diye bir ayrım söz konusu değildir

İdlib mutabakatı ile ilgili yapılan 4'lü zirvenin sonuçları memnuniyet vericidir. Zirvenin iki önemli sonucu vardır. İdlib mutabakatının kalıcı bir ateşkes haline getirilmesi. İdlib mutabakatı ile ilgili yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ okullarının kapatıldığı ülke sayısı 21'e ulaştı. Bu Türk diplomasisi açısından büyük bir başarıdır. FETÖ'ye kol kanat geren, onlara alan açan, faaliyetlerini görmezden gelen ülkelere çağrımız, bu terör örgütüne karşı net bir tavır almalarıdır. FETÖ terör örgütüne karşı da yürüttüğümüz kapsamlı mücadele bütün dünya sathında devam etmektedir. Bu konuda da en ufak bir taviz vermemiz söz konusu değildir.

FIRAT'IN DOĞUSU

Kimin kiminle iş birliği yaptığı bizi bağlamaz. Burada Türkiye'ye dönük herhangi bir terör yapılanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR

İran bizim önemli bir komşumuz. Önemli, bir ticaret ortağımız. 6 ay boyunca müzakereler devam edecek.

ABD'NİN PKK'LI 3 TERÖRİSTİN BAŞINA ÖDÜL KOYMASI

Çok geç kalınmış bir adımdır. Olumlu olmakla birlikte geciken bir adımdır. Bu insanlar yeni terörist olmadılar. Biz bunlarla mücadele ederken ne ABD'den ne de diğer müttefiklerimizden bir destek gelmemişti. Amerikalı yetkilinin açıklamasıyla ilgili de bağlantı kuracak olacaksak burada temel sorun ABD'nin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyor olması. YPG'ye karşı tavrımızı yumuşatmamız mümkün değil. PYD ve YPG'ye karşı tavrımız nettir, değişmeyecektir. Bizim temel beklentimiz; NATO'da müttefik olduğumuz, stratejik ortak olarak tavsif ettiğimiz ABD'nin, bir terör örgütünün Suriye kolu olan PYD ve YPG ile angajmanını tamamen sonlandırmasıdır. PKK’nın Suriye kolu olarak tanımladıkları PYD ve YPG’yi şimdi meşru, terörle ilgisi olmayan, PKK’dan ayrı bir örgüt gibi tanımlamaya çalışmaları bize sorarsanız beyhude bir çabadır.

BERAT ALBAYRAK'IN GIDA ENFLASYONU AÇIKLAMASI

Bu konu bugün gündeme gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10-11 Kasım'da Paris'te olacak. Bu programa 70 civarında hükümet ve devlet başkanının katılması öngörülüyor. Paris'teyken oraya katılan devlet başkanlarıyla da ikili görüşmeleri olacak. Türkiye'nin böyle bir programa davet edilmesi önemli. İkili görüşmeler de önem arz ediyor. Cumhurbaşkanımızın ay sonunda G-20 zirvesine yönelik Arjantin'e bir ziyareti olacak.