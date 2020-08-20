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Cumhurbaşkanlığı Katar Finans Merkezi'nde ofis açtı

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Cumhurbaşkanlığı Katar Finans Merkezi'nde ofis açtı
Katar’ın Avrupa’daki İslami finans ihtiyacını karşılamak için İstanbul Finans Merkezi’ni kullanacağı, bunun için Türkiye’nin de Cumhurbaşkanlığı olarak altyapı çalışmalarını yürütmek üzere Katar Finans Merkezi’nde ofis açtığı öğrenildiği.

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre, Katar, İslami finans hizmetleri ve teknolojilerini Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Malezya üzerinden de Asya'ya açmaya hedefliyor. Bunun için İstanbul Finans Merkezi'ni kullanacak olan Katar’la İstanbul ve Kuala Lumpur'da ortak teknolojik altyapı ve hukuki düzenlemelere sahip üçlü bir yapı kurulacak.

Türkiye bu plan kapsamında şimdiden Katar Finans Merkezi'nde ofis açtı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Haziran'da düzenlenen Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'ndabu gelişmenin sinyalini “İstanbul'umuzu İslami finans ve ekonominin merkezi yapmayı hedefliyoruz” sözleriyle vermişti.

Ağırlık katılım finans ve fintekte
 

Katar ile Türkiye arasındaki finansal ortaklık Kasım 2019'da Katar Finans Merkezi İdaresi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile şekillenmişti.  Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi yurtdışındaki ilk temsilciliğini mart ayında Katar Finans Merkezi'nde açtı.

 

 

 

Başkent Doha'da hizmete giren ofis, Katar'daki finansal kuruluşların İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet vermesi için çalışacak. Türkiye'deki finansal kuruluşlar ise Katar Finans Merkezi'nde faaliyet göstermesini kolaylaştırmak için çalışmalar yürütecek.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin Doha bürosunun temsilciliğini Levent Küçükdaban üstlendi. Habere göre Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi projede ağırlığı, İslami usul ve esaslarla faaliyet gösteren ‘katılım finans’ ile ‘fintek’olarak kısaltılan finansal teknolojiye vermeyi planlıyor. 

İslami finans kurumlarının sektörden aldığı pay bugün yüzde 6.3 seviyesinde. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, bu oranı 2025 itibarıyla yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyor.

Katar İslam finans pazarına oynuyor
 

Katar ülke ekonomisinin sadece petrol ve doğalgaza dayalı olmasını istemeyerek, 2005 yılında finans merkezi projesini başlattı. 2017'den itibaren yabancı şirketlere kapılarını sonuna kadar açan Katar Finans Merkezi vergisel avantajları, kesintisiz kar payı transferi ve istihdam teşvikleriyle hızlı büyüdü.

Şu an yabancı 900'den fazla firma ve 3 bin 500 çalışan bulunan Katar Finans Merkezi'nde, ağırlıklı olarak finansal teknoloji (fintek) ve katılım finans şirketleri faaliyet gösteriyor. İslami finans alanında yeni gelişen ülkelere odaklanan Katar, bu kapsamda Türkiye ve Malezya'nın da içinde olduğu üçlü bir yapı kurmayı planlıyor. Katar, ortak teknoloji ve düzenlemelere sahip olan üç finans merkezi aracılığıyla 2 trilyon dolarlık İslami finans pazarından söz sahibi olmak istiyor.

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