CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE İSTANBUL FİNANS MERKEZİ DAİRESİ KURULDU!

Yapımı yılan hikayesine dönen ve geçtiğimiz ay üçte birlik kısmı Türkiye Varlık Fonu’na devredilen İstanbul Finans Merkezi projesine Ankara el koydu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin altında İstanbul Finans Merkezi Daire Başkanlığı kuruldu.Açılış tarihi sürekli olarak ertelenen İstanbul Finans Merkezi projesi için sarayda özel bir birim oluşturuldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan kararnameye göre Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin altında İstanbul Finans Derkezi Daire Başkanlığı kuruldu.

Bu birim, İstanbul Finans Merkezi projesinin tamamlanması ve faaliyete geçmesini sağlamak için yürütme ve koordinasyon görevini yerine getirecek.

İstanbul'u küresel bir finans merkezi haline getirmek için çalışacak olan daire başkanlığı strateji ve politika geliştirecek.

İstanbul Finans Merkezi projesi ile ilgili farklı kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen tüm mevzuat çalışmalarını birbirine uyumlu hale getirecek olan yeni birim koordinasyondan da sorumlu olacak.

2008 yılında gündeme getirilen 2012 yılında inşaatına başlanan İstanbul Finans Merkezi projesinin açılışı önce 2018'e ardından 2022'ye ertelenmişti.

Geçtiğimiz eylül ayında da Türkiye Varlık Fonu 1.6 milyar liralık ödeme yaparak özel sektörün haklarını satın almıştı.