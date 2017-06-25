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Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu

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Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayram namazı sırasında kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı için Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde bayram namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı için geldiği Mimar Sinan Camii'nde kısa süreli rahatsızlık geçirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz çıkışı yaptığı açıklamada "Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İslam dünyasının birliğine beraberliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım. Programımıza 3'te Haliç Kongre Merkezi'nde devam edeceğiz." dedi.
 
Bir gazetecinin, "Katar ile ilgili Türk askerinin çekilmesi yönünde  bir ültimatom var. Siz ne dersiniz?" şeklindeki soruya Erdoğan, "Bir defa konuyla  ilgili şu anda Katar'ın 13 maddeye yönelik tavrını Türkiye olarak biz hem takdir  ediyoruz hem benimsiyoruz. Takdir ediyoruz, bir defa bu 13 maddeyle ilgili  yaklaşımı biz uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Zira devletler arası hukukta  ülkelerin egemenlik haklarına bu denli bir saldırı olamaz." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada adeta bir devletin egemenlik haklarına  bir saldırının söz konusu olduğunu dile getirerek, "Ve bir devletin kendi  tasarruf alanına girecek kadar bir ileri gidiş söz konusu. Böyle bir şeye kalkıp  da onların diliyle bakmak, yaklaşmak bana göre çok çok yanlış. Hele hele  Türkiye'nin 2014 itibarıyla savunma iş birliğini yapmış olduğu Katar ile attığı  bu adıma müdahil olmak, çok çok çirkin bir yaklaşım." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'a yönelik bu yaklaşımı asla doğru bulmadığını vurgulayan  Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kaldı ki Katar'a yapılan bu yaklaşım, bizim Suudi Arabistan'a da  teklifimizdir. Eğer Katar'a bu teklifimiz, onlarla yaptığımız bu anlaşma  noktasında Suudi Arabistan da kendisinde bir üs kurmamızı isterse, Suudi  Arabistan'da da biz buna yönelik bir adım atabiliriz. Bu teklifi ben Kral'ın  kendisine de yaptım. 'Bunu bir değerlendirelim.' dediler ve o günden bugüne böyle  bir dönüş de söz konusu olmadı. Şu anda bu dönüş söz konusu olmadığı halde  Türkiye'nin asker çekmesini talep etmek, bir defa Türkiye'ye karşı da maalesef  saygısızlıktır. Yani biz herhangi bir ülkeyle savunma iş birliği anlaşmasını  yaparken birilerinden izin mi alacağız? Yani hiç kusura bakmasınlar, Türkiye öyle  sıradan bir ülke, sıradan bir devlet değil. Onun için Türkiye'nin de burada,  askerini çekmesi gibi bir yaklaşımı Türkiye'den istemek, bu da Türkiye'ye bir  saygısızlıktır.

Bir diğeri hem bir taraftan kalkacağız diyeceğiz ki işte 'basın  özgürlüğü.' Şimdi ben dünyadaki özellikle basın örgütlerine de sesleniyorum; siz  neyi bekliyorsunuz, ne güne duruyorsunuz? Şu anda basın özgürlüğü elinden alınan  uluslararası bir medya kuruluşunun bir defa faaliyeti engellenmek isteniyor. Buna  karşı ne güne duruyorsunuz? Sesinizin çıkması lazım. Sesleri çıkmıyor. Tüm  bunların yanında yine şu anda Katar, bir devlet olarak birçok yaptırımlarla karşı  karşıya kaldı ve bu yaptırımlar noktasında da biz Katar'a karşı elimizden gelen  desteği vermeye gayret ettik. Bundan sonra da vermeye gayret edeceğiz. Yine  açıkça söylüyorum; uluslararası hukuka aykırı bir süreç var. Bu sürecin bir defa  ortadan kaldırılması lazım. Bu tür yaptırımların kesinlikle yani devletler arası  hukukta böyle bir şeyin yeri olamaz. Bu konularla ilgili olarak da şu anda  Kuveyt'in ara buluculuğunu özellikle destekledik, destekliyoruz. Temennim odur ki  Körfez'deki bu gelişmeleri Suudi Arabistan kendi büyüklüğüne yakışır şekilde  çözsün ve temennim yine de odur ki bu bayram böyle geçmemeliydi."

Erdoğan, bir gazetecinin "Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadarki olan  yürüyüşünü tamamlayacak. Bayram arası verecek. Performansını nasıl buldunuz?"  sorusu üzerine de "Onu kendine soracaksınız, bana niye soruyorsunuz? Yürüyen o,  bir yorgunluk var herhalde." yanıtını verdi.

Erdoğan, bayram namazını kıldığı Mimar Sinan Camisi'nden çıkışında  yürüyerek basın mensuplarının bulunduğu alana geldi. Bayram namazında Erdoğan'a,  TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir  Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı  eşlik etti.

Bu arada bayram namazına gelen vatandaşlar Erdoğan'a sevgi  gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın da vatandaşlara el sallayarak karşılık verdiği  ve bazılarıyla sohbet ettiği görüldü.

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