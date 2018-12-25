Cumhurbaşkanın'dan adaylık açıklaması İstanbul için o isim

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Akparti ittifakından İstanbula kimin aday olacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı grup toplantısında TBMM başkanı Binali Yıldırım'ın aday olması halinde TBMM başkanlığından düşmeyeceğini söyledi.

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması halinde istifasına gerek olmadığını belirterek, "Milletvekilliği süreci, bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığında da durum aynıdır." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için istifa süreci netleşti mi?" sorusuna Erdoğan, "Meclis Başkanımızın adaylığı noktasında istifa nereden çıktı? Öyle bir şey var mı? Dersinizi iyi çalışmamışsınız. İstifaya gerek yok. Milletvekilliği süreci, bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığında da durum aynıdır." diye konuştu.

Yıldırım'ın aday olması ve seçilmesi halinde istifa etmesi gerekeceğini ifade eden Erdoğan, "Ondan önce istifaya gerek yok. Parlamento ise şu anda nasıl başkan yardımcısı vasıtasıyla veya yardımcıları vasıtasıyla yürütülüyorsa aynı şekilde yürütülür." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylık açıklaması 2018'de mi olacak?" sorusuna, "Yakındır, 29 Aralık'ta olabilir. Size bu müjdeyi vermiş olayım." karşılığını verdi.