  • BIST 90.762
  • Altın 216,220
  • Dolar 5,3086
  • Euro 6,0449
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Cumhurbaşkanın'dan adaylık açıklaması İstanbul için o isim

»
Cumhurbaşkanın'dan adaylık açıklaması İstanbul için o isim
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Akparti ittifakından İstanbula kimin aday olacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı grup toplantısında TBMM başkanı Binali Yıldırım'ın aday olması halinde TBMM başkanlığından düşmeyeceğini söyledi.

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali  Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması halinde istifasına  gerek olmadığını belirterek, "Milletvekilliği süreci, bir belediye başkanı  seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığında da durum aynıdır." dedi. 

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin  gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan  Adaylığı için   istifa süreci netleşti mi?" sorusuna Erdoğan, "Meclis  Başkanımızın adaylığı noktasında istifa nereden çıktı? Öyle bir şey var mı?  Dersinizi iyi çalışmamışsınız. İstifaya gerek yok. Milletvekilliği süreci, bir  belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığında da  durum aynıdır." diye konuştu.

Yıldırım'ın aday olması ve seçilmesi halinde istifa etmesi  gerekeceğini ifade eden Erdoğan, "Ondan önce istifaya gerek yok. Parlamento ise  şu anda nasıl başkan yardımcısı vasıtasıyla veya yardımcıları vasıtasıyla  yürütülüyorsa aynı şekilde yürütülür." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylık açıklaması 2018'de mi olacak?"  sorusuna, "Yakındır, 29 Aralık'ta olabilir. Size bu müjdeyi vermiş olayım."  karşılığını verdi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İyi parti hangi illerde adaylarını belirledi24 Aralık 2018 Pazartesi 15:19
  • Müjdat gezen savcıya ne dedi?24 Aralık 2018 Pazartesi 15:12
  • Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı24 Aralık 2018 Pazartesi 15:03
  • Metin akpınarla müjdat gezen adliyede24 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
  • İstifa iddialarına ne yanıt verdi?21 Aralık 2018 Cuma 17:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar21 Aralık 2018 Cuma 16:27
  • 4 Büyükşehir Belirlendi19 Aralık 2018 Çarşamba 09:24
  • İstanbul ve Ankara İsimleri Belli Oldu18 Aralık 2018 Salı 23:27
  • AKP 2, MHP 8'den Vazgeçti18 Aralık 2018 Salı 17:15
  • Eleştriler Tansiyonu Yükseltti18 Aralık 2018 Salı 17:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim