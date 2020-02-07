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Cumhurbaşkan'ına Şikayet Etti

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Cumhurbaşkan'ına Şikayet Etti
"Neler Oluyor Hayatta" programındaki görevine son verilen Seda Akgül ve Hakan Ural arasındaki gerilim tırmanıyor! Akgül hızını alamayınca Ural'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti.

Kanal D ekranında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programındaki görevine son verilen Seda Akgül Hakan Ural'ı suçlamış Ural da bir açıklama yaparak iddialara yanıt vermişti.

Ural açıklamasında "İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur" dedi.

Ural'ın bu açıklaması Seda Akgül'ü çileden çıkardı. Akgül Ural'ın geçmişine dair bazı haberleri paylaşarak şunları söyledi:

 

 

 

"Türk örf ve ahlakını bize kim öğretiyor! Açık kaynaklardan alınmış, herkesin ulaşabileceği, yayın yasağı olmayan medya unsurlarıdır. Devamı bendedir! Eski eşe dayak itirafı Sibel Hanım ile ilgili... Eski partneri Esra Eron, benden sonra TV8... Baskı ile açıklaması instagram'dan kaldırılan, şehitlere vatana, millete ağlayan beyefendinin cezai hükmü!!! Ve biz Türkler hep ergen öz evlatlarımızla böyle mi öpüşürüz? Örf? Adet???? Gelenek??? Görenek??? Siz Hakan Abi’m aslansın kaplansın diyenler... Örf ve adetiniz bu mu? Beni örf ve adetle suçlamasalardı susardım..."

CUMHURBAŞKANI'NDAN YARDIM İSTEDİ

Akgül daha sonra hızını alamayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a instagram'dan seslendi. Ünlü sunucu açıklamasında "Özür diliyorum bazı ifşalarda bulundum bana yakışmıyor ama beni Türk ve örf adetlerine uymamakla suçlayanların geçmişi, aile yapısı, mafyacıklar... Bunları da ifşa etmekten duramayacağım... Ben de sayın cumhurbaşkanımdan randevu istiyorum konuşmak istiyorum..."

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