CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET!

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları katıldı. Erdoğan’ın avukatı, celse arasında CD’yi incelediklerini, ekleyecek başka bir husus olmadığını sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini ve cezalandırılmasını talep ettiler. Mahkeme Hakimi, sanık Zuhal Olcay’ı önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme hakimi, Zuhal Olcay’ın 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Olcay’ın cezası, 2010 yılında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan hakkında açılan davada 10 bin 620 lira adli para cezası aldığı gerekçesiyle ertelenmedi.
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Etiketler: ZUHAL OLCAY, CUMHURBAŞKANI
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