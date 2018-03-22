CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET!

Kadıköy’de sahne aldığı yerde şarkı söylerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanatçı Zuhal Olcay, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Zuhal Olcay’ın daha önceden d

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları katıldı. Erdoğan’ın avukatı, celse arasında CD’yi incelediklerini, ekleyecek başka bir husus olmadığını sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini ve cezalandırılmasını talep ettiler. Mahkeme Hakimi, sanık Zuhal Olcay’ı önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme hakimi, Zuhal Olcay’ın 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Olcay’ın cezası, 2010 yılında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan hakkında açılan davada 10 bin 620 lira adli para cezası aldığı gerekçesiyle ertelenmedi.