"Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız." ifadelerinde bulundu.
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Cumhurbaşkanı yeni askerlik sistemi hakkın da önemli açıklamalar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik yasası konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Etiketler: cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, yeni askerlik sistemi
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