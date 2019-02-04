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Cumhurbaşkanı yeni askerlik sistemi hakkın da önemli açıklamalar yaptı

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Cumhurbaşkanı yeni askerlik sistemi hakkın da önemli açıklamalar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik yasası konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12  gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum  çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde  bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapmadan  tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu  anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum  ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde,  büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu  zannediyoruz açıklarız." ifadelerinde bulundu.

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