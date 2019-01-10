Cumhurbaşkanı talimat verdi RTÜK devreye girdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün partide MYK ve MKYK toplantılarına başkanlık yaptı. Toplantıda yerel seçimlerin yanı sıra televizyon ve dizilerde yer alan şiddet görüntüleri de gündeme geldi.

Erdoğan, görüntülerin insanlık dışı olduğunu söyledi. Bu görüntülerin toplumda olumsuz etkiler bıraktığını dile getiren Erdoğan, “21. yüzyılda hâlâ bu olaylar yaşanıyor ve bu görüntüleri izliyoruz” diyerek tepki gösterdi. Erdoğan Adalet Bakanı Gül’ü de arayarak “Bu tür şiddet içerikli yayınlara müdahil olunabiliniyor mu? Yayın yasağı getirilebilir mi? Çalışma başlatın” dedi. DİZİLERDEKİ ŞİDDETİ DE ÖNLEYİN Erdoğan, bu tür şiddet içerikli dizilere reklam verilmemesi için de çalışma yapılmasını istedi.Erdoğan, RTÜK’ün şiddet içerikli yayınları takip etmediğini belirterek bunlara gereken cezayı vermemesini de eleştirdi. Erdoğan, “RTÜK işlevselleşti. RTÜK Kanunu baştan aşağı değişmeli” dedi