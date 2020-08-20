Erdoğan müjdeyi yarın saat 15:00 Dolmabahçe sarayında açıklayacak. Yanında bakanlar olacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan müjdeyi açıklayacak.
Erdoğan müjdeyi yarın saat 15:00 Dolmabahçe sarayında açıklayacak. Yanında bakanlar olacak.
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