Cumhurbaşkanı poşet hakkın da ne dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Son dönem de gündem de olan poşet konusunda da açıklama yapan Cumhurbaşkanı hedefimiz "sıfır atık" dedi.

SIFIR ATIK PROJESİ

Sıfır atık konusunda yerel yönetimle çok ısrarlı. Plastik poşetler bunun benzeri ürünlerle bir savaş paylaştık. Bin yıl bunu toprak eritemiyor. Buna karşı kararlı bir şekilde savaş başlattık. Hatırlıyorum anacım evde file dokurdu. Fileyle gider alış-verişimizi yapardık. Bunun toprakla bir dostluğu var. O zamanlar bunlar kenevirden yapılırdı. Ülkemizde keneviri yok ettik. Kenevirden atlet, fanila dokunurdu. Çünkü teri emmesi çok farklı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor.

31 Mart kampanyamızda biz filemizi kullanalım bez torba kullanalım. Asla naylon poşet kullanmayacağız. Çöp olayını İstanbul'da 1,5 yılda çözdük, modern depolamaya geçtik.

Ne olur ülkemizi katletmeyelim. İnsanoğlu toprağa yakın yaşamalı, toprağa uzak yaşmamalı, araziyi iyi değerlendirirsek yer çok. Belediyelerin bir numaraları sorunu insan için yatırımdır.