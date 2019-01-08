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Cumhurbaşkanı "Operasyon için hazırız "

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Cumhurbaşkanı "Operasyon için hazırız "
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.

 Erdoğan "Bolton'un İsrail'den mesajı kabul etmemiz yutmamız mümkün değildir. Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır" dedi. Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Askeri harekat için hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında Suriye topraklarındaki terör gruplarını etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Trump’ın kararlılığı referans noktamız olmaya devam ediyor.
Askeri harekat için hazırlıklarımızı tamamladık. YPG içinde adımlarımızı atmaya kararlıyız. Çok yakında Suriye topraklarındaki terör gruplarını etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz.

Hassasiyetimizi bildikleri halde terör örgütlerinin arkasında duranlara sözümüz vardır. Türkiye her zaman sözünü tutan bir ülke olmuştur, müttefiklerinden de aynı hassasiyeti beklemektedir. Türkiye’nin inisiyatifi arttıkça yeni yalanlar tedavüle sürülmeye başlandı.

Biz canlarını kurtarmak için gelenlere dinini, meşrebini sormadık, sormayız.
Şu anda Kobani’den ülkemize gelen 200 bin Kürt kardeşimizi bu ülkede kim barındırıyor mu? Batı mı barındırıyor. Bunu görmeyeceksin geleceksin Kürtleri öldürmeyin diyeceksin. Hangi Kürt öldürüldü, teröristlerden başka. 

Geçmişte de aynısını yaptık, bundan sonra da aynısını yapacağız. İnlerine gireriz dedim.
Esed yönetimi Suriye’de insanlara baskı yaptığında hepsinin hakkını biz savunduk.
Bizim için bölgemizdeki her bin insan bin yıldır aynı suyu içtiğimiz kardeşimizdir.

Türkiye hiçbir yere masum insanları yok etmeye gitmez. Yaşatmaya gider, güven sağlamaya gider. Tek istisnamız terör örgütleridir, teröristlerdir. Nasıl Arap ülkelerinin içinden çıkıyorsa elbette Kürtlerin içinden de teröristler çıkıyor. Elindeki silahı kime yönelttiğine, döktüğü kana bakarak teröristleri masum halktan ayırt ediyoruz.

bir eğlence yerinde yılbaşı gecesi onlarca insanı öldüren DEAŞ'lı ile Beşiktaş’ta 46 vatandaşımızı katleden PKK’lı ile arasında bizim gözümüzde fark yoktur
Suriye’de Türklerin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçakça, en onursuz iftiradır

 

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