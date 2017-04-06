Cumhurbaşkanı neyin müjdesini verdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 milyar 281 milyon liralık yatırımın açılışını yapıyoruz" dedi.Erdoğan iki yatırımın da müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSk Genel Müdürü olduğu döneme ait hastanelerin durumunu gösteren bir videoyu meydana izleten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Hangi yüzle hala meydana çıkıyorsun, hangi yüzle bu millete konuşuyorsun" dedi.



Balıkesir'e hastene ve doğalgaz müjdesi veren Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şöyle: Yeşiliyle, deniziyle, dağlarıyla başka bir yerde böyle güzellik var mı? Maşallah Balıkesir bugün başka güzel. İki yıllık hasretin ardından tekrar Balıkesir'de bulunmaktan, sizlerle hasbıhal etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kuvayı Milliye Meydanı'nı hıncahınç dolduran tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Balıkesir'e toplam yatırım bedeli 2 milyar 645 milyon lira olan 38 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapmıştık. Balıkesir hiç yerinde saymıyor. Yeni eserler, projelerle Balıkesir ilerlemeye, gelişmeye devam ediyor. Bakanlarımızın yanında büyükşehirbelediyemiz ve ilçe belediyemiz de sizin için var güçleriyle çalışıyor.

DOĞALGAZ MÜJDESİ

Şimdide 1 milyar 281 milyon liralık 78 ayrı projenin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Eğitimde 418 derslik, 200 kapasiteli pansiyon. 692 konutu müştemilatıyla birlikte bugün hizmete açıyoruz. Enerji iletim hatlarını, müftülük binalarını, cami restorasyonlarını, futbol sahalarını, köprülü kavşakları sizlerin istifadesine sunuyoruz. Köprüleri, yolları, sosyal projeleri, spor tesisleri, parkları, atık su arıtma tesislerini, içme suyu iletim hatlarını resmen bugün açıyoruz. Bugün sizlere iki büyük müjdem daha var. Birincisi Balıkesir'in İvrindi, Havran, Bürhaniye, Bigadiç ve Erdek ilçelerine önümüzdeki yıl doğalgazı veriyoruz. Bu ilçelerimizi de doğalgazın temizliği, rahatlığı konforuyla tanıştırıyoruz.

BU ÜLKEDE HASTANELERDE HASTALARIN REHİN KALDIĞI GÜNLER OLDU

Bugün yatırım bedeli 250 trilyon lira olan bin yataklı şehir hastanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu hastanemizle ilgili Balıkesirimiz sağlıkta çağ atlayacak. Yaşı 35'in üzerinde olanlar o kara günleri çok iyi hatırlarlar. Bin yataklı modern, ultramodern bir hastaneyi açıyoruz. Hangi yüzle hala meydana çıkıyorsun, hangi yüzle bu millete konuşuyorsun. Muayene sırası almak için gece yarısı kuyruğa girmek gerekiyordu. Doktor bulsan ilaç, ilaç bulsan alacak para yoktu. Bu ülke hastaların tedavi ücretlerini ödeyemediği için hastaların hastanelerde rehin kaldığı dönemi yaşadı biliyor musunuz? Hatta öldüğünde cenazeyi bile vermediler borcundan ötürü. Yahu öldü işte be!