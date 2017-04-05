Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi salon ayakta alkışladı!

rdoğan, muhtarlar ve koruculara müjde verdi. Muhtarların SGK primlerini devletin karşılayacağı dile getiren Erdoğan, korucuların da tümünün sigortalı olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki muhtarlar buluşmasında konuştu. Muhtarların "Saadet Partisi'ne ne oldu sorusuna "Allah hidayetlerini arttırsın" diye yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimi için hazırlık yaptığını da ilk kez açıkladı.

Muhtarlara "Gazi mekandasınız" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Değerli kardeşlerim, bugün Külliye'nin önemli bir parçası olan Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geliyoruz. Bugün 81 vilayetten gelen 2 bin muhtar kardeşimizle bir aradayız. 15 Temmuz darbe girişiminde binamız darbecilerin ateşine maruz kaldı. Bu içinde bulunduğumuz bina, gazi bir binadır. Türkiye'nin bir daha öyle karanlık bir gece yaşamaması için bu hatıraları canlı olarak hafızalarda tutmalıyız. Rabbim böyle saldırılardan ülkemizi muhafaza etsin.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER: YALAN MAKİNESİ

Bu halk oylaması tarihi öneme haizdir. Özellikle yeni sistemin en büyük özelliği milli iradenin ülke yönetimi üzerindeki etkisini artırıyor. Anamuhalefetin başındaki zat anlamış değil. Geçenlerde 17 Nisan'da muhtarlıkları kapatabilir diyor. Kılıçdaroğlu adeta yalan makinesi. İnanın böyle bir yalan ben görmedim. Muhtarlar yasal düzenlemeyle gelir. Ne yazık ki bu beyefendi muhtarları hafife alıyor. Muhtarlarla ilgili söylediklerini biliyorsunuz. Bir defa muhtarların nasıl seçildiğini dahi bilmiyor. Tayyip Erdoğan nasıl seçildiyse muhtar da öyle seçiliyor sayın Kılıçdaroğlu! Aramızda fark yok. Beni de millet seçti, sizleri de.Muhtarlar yasal düzenlemeyle geldi. O yasal düzenlemenin bağlı olduğu yer Anayasa'dır.

AĞZINDAN ÇIKAN LAFIN ESİRİ OLURSUN

Ne yazık ki muhtarı bu beyefendi hafife alıyor. Ben BM toplantısında konuşuyorum, o da burada konuşuyor. Diyor ki, Erdoğan konuşurken utandım, dünya liderlerine mi yoksa muhtarlara mı konuşuyor belli değil diyor. 40 kadar muhtarla toplantı yapıyor. Bir muhtar çıkıyor, siz Cumhurbaşkanımızın konuşmasını bu şekilde değerlendirdiniz. Ben bir muhtar olarak bundan rahatsız oldum diyor. Ne dese beğenirsiniz, haddimize mi! Yahu söyledin işte kayıtlarda. Dünya öyle bir dünya ki ağzından çıkan bir lafın esiri olursun. Sır ağzından çıkana kadardır.Lokantaları kapatacakmışım. Tövbe tövbe. Ya hu lokantayla Cumhurbaşkanının ne işi var? Kaldı ki o mekanizmayı da bilmiyor. Lokantayı kapatacaksa belediyeler kapatır. Ben belediye başkanlığı da yaptım, bu işleri iyi bilirim sayın Kılıçdaroğlu. Yani kim ne iş yapar haberi yok.

TARİHİ BİR ÖNEME SAHİP

Zahiren baktığımızda, ortada 18 maddelik bir anayasa değişikliğinin kabulü veya reddi söz konusudur. Ancak içerik açısından bakıldığında bu halk oylaması tarihi bir öneme sahiptir.Kaymakam ve Belediye Başkanı yetkileri ile donatılmış bir muhtarın, mahallesine getireceği değişimi bir düşünün. İşte 16 Nisan'da buna benzer bir değişiklik yapılacak. Ama bunu anlamayanlar var.

PARAYLA BAKANLIK DAĞITILDI

Biz aynı ekolden geldiğimiz için ne Sayın Gül'le ne benim Cumhurbaşkanlığımda böyle bir şey olmadı. Ama merhum Ecevit ile Sezer'in anayasa kitapçığı fırlatılmasını düşünün. Ekonomi allak bullak oldu. Bunun bedelini kim ödeyecek? Millet. Bunları ortadan kaldıracak sistemin adıdır 16 Nisan. O bakımdan çok önemli. Hükümet koalisyonla, kavgayla, pazarlıklarla, meşhur Güneş Motel olayını hatırlayanınız vardır. Pazarlıkla, parayla 13 bakanlık dağıtıldı. Şimdi hükümet Meclis'te kurulmayacak, doğrudan sandıkta milletimiz tarafından sizin tarafınızdan kurulacak. Siz sandıkta yetkiyi veriyor musunuz Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı parlamento içinden değil, isterse oradan da kurar, kurar ama parlamentodan aldığı kişinin milletvekilliği düşür. Ne yapacak dışarıdan alacak? Rahmetli Özal öyle derdi, parlamentodan bakan olduğu zaman parlamentodaki milletvekilleri ile bakanların kavgalı olduğuna şahit oldum. Şimdi biz olmasın istiyoruz.

HÜKÜMET DIŞARIDAN KURULACAK; MECLİS BUNU DENETLEYECEK

Hükümet mecliste kurulmayacak. Cumhurbaşkanı Kabineyi dışarıdan oluşturacak. Bizim bu ülkeyi muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmamız lazım. Bu elbise bize dar geliyor kardeşlerim dar. Biz bizden öncekileri solladık. Ama bu bile bize yetmiyor. İşte yaptıklarımız.

Bu milleti çok ezdiler. Artık buna bir son verielcek. Bu milletin şanlı bir geçmişi var. Batı bize hayran olmaya başladı. İstanbul Boğazı'nın üzerine dizdik ya... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, 4 gidiş, 4 geliş, ortasında da hızlı tren. Tuttuk, denizin altına da Marmaray'ı yaptık. Bizim dedemiz Fatih, karadan Haliç'e indirdi kadırgaları. Biz de torunları olarak denizin altından yapalım dedik. Otomobilleri de denizin altından indirelim dedik, Avrasya'yı yaptık. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. Çanakkele Köprüsü'nün temelini attık. Bu milleti çok ezdiler. Bu milletin şanlı bir geçmişi var. Biz de bu şanlı geçmişe yeniden döndük.

Bizden önce bu ülkede 16 ayda bir hükümet kurulmuş. IMF borçlarını vs. ödedik. Bunların içinde her partinin taksiratı var.Seçimden sonra Cumhurbaşkanı hükümetiyle birlikte devleti yönetecek. Yargı, işini çok daha etkin şekilde yapmayı sürdürecek. Kılıçdaroğlu yasama organı olmayacak diyor. Ayıptır ya. Yasama organı daha etkin olacak. Cumhurbaşkanı'nın yüce divana gitmesine kadar yetkiyle donatılıyor.

ZERRE KADAR HAYSİYETİN VARSA BELGELERİNİ AÇIKLA

15 Temmuz kalkışmasına örtülü bir darbedir diyor. Şehitlerimize hakaret ediyor. Bu yetkiyi nereden buldun. Zerre kadar haysiyetin varsa çık dosyalarını belgelerini ortaya koy. O gece havalimanında binlerce kardeşim çağrıya uymuş oraya gelmişlerdi. Dediler ki Kılıçdaroğlu geldi ve ayrıldı. Niye ayrıldın oradan? Sonra öğrendik ki Bakırköy Belediye Başkanının evine gitmiş. Milletin arasında kalsaydın ya... 'Darbe olursa tankın önüne çıkarım' diyordun ya tank oradaydı... Bakın 34 yaşındaki Sabri kardeşimin üzerinden iki kere tank geçti. Sabri mi, Kılıçdaroğlu mu, Sabri Sabri... Mesele bu...

BU ADAMI İHRAÇ ET YOKSA CHP GİDER

Evet diyenleri İzmir'de denize dökmekten söz ediyor.sen kimsin haddini bil? Seni Samsun'a, Sivas'a, Amasya'ya sokmazlar! Be terbiyesiz herif! Bu millet Yunan mı? Biz Yunan'ı denize döktük. Senin ayakta durmaya mecalin var mı? Genel Başkanları çıkıyor "doğru bulmam" diyor. Doğru bulmam deme hemen sen kesin ihraç talebiyle bu adamı at! Atamıyorsan bu CHP gider. Bunun adı bölücülüktür, bu ülkeyi parçalamaktır. Biz ülkeyi bu tür bölücülerden temizliyoruz. Bizim farkımız bu. Ama biz hayır diyenleri denize dökmeyiz. Biz hayır diyenlere özel bir sembolik siyaset müzesi kuracağız. Orada objeleri sergileyeceğiz. Öyle bir tarih geldi ki hayır diyenler vardı, onların da tezleri şunlar şunlardı diyeceğiz.Kulağımızın duymadığı birçok zırvalar var. Lafa gelince özgürlüğü, halkçılığı kimseye bırakmazlar ama milletin tercihine saygı duymazlar. Milletimiz bunlara 16 Nisan'da gereken dersi verecek

TÜRK TİPİ BAŞKANLIK DİYORUM..."

Türk tipi başkanlık sistemi diyorum ya bundan rahatsızlık duyanlar var. Bizim kendi geleneklerimiz, siyasi geçmişimiz var. Bunları bir kenara mı koyacağız? Bizim tarihimizde Nizâmülmülkümüz var. Orada adeta bir başkanlık sitemine nasıl bir yol verdiğini görürüz.

BENİ PKK, FETÖ, DEAŞ, ŞAKAĞIMA SİLAH DAYAYANLAR SEVMEZ

Adamlar 1.500 kişiyi barındırabilecek şehir kurmuşlar. Ama askerimiz, polisimiz inlerine girdi ve orada onları bitirdi. Bunlara da bir daha meydanı bırakmamak için yürütmenin, yasamanın kendi kulvarlarında güçlü bir şekilde işlediği bir sistem olacak. Bunun için büyük Türkiye diyoruz, bunun için müreffeh Türkiye diyoruz. 16 Nisan'da bunlar için evet denilmesini istiyoruz. Tayyip Erdoğan'ı seven vardır sevmeyen vardır. Hepsine saygım vardır. Ama Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin aleyhinde herhangi bir işe kalkışmadığına herkesin mutabık olduğunu düşünüyorum. Beni PKK, FETÖ, rantçılar, DEAŞ, Batı'da bir kısım liderler hiç sevmez. İsviçre Parlamentosu'nun önünde portreyi koyup şakağıma silah dayayanlar sevmez. Zaten bizi onların sevmesini beklemiyorum. Bizi halkımız sevsin Hakk kabul etsin yeter.

MUHTARLARA MÜJDEYİ VERDİ

Muhtarların maaşını asgari ücret seviyesine çıkardık. 1406 lira maaş alıyorlar. Muhtarlarımızın 613 lira tutan sosyal güvenlik primi de artık devlet tarafından karşılanacak, ilk KHK ile bu meseleyi çözüyoruz. Güvenlik korucularının ttamamı sigortalı olacak.

SEÇİM İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUM

Artık millete söyleyecek sözü, anlatacak projesi, paylaşacak vizyonu olmayanın siyasette esamesi okunmayacaktır. Şahsen kendim de 2019 Kasım'ında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için şimdiden hazırlanma, proje geliştirme, vizyon ortaya koyma ihtiyacı duyuyorum. Çalışacağız.