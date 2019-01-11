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Cumhurbaşkanı Müge Anlı'ya teşekkür etti

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Cumhurbaşkanı Müge Anlı'ya teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV'de yayınlanan Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'yı 'Palu ailesi dehşetini ortaya çıkarmasından ötürü' tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV'de program yapan Müge Anlı'nın ekrana taşıdığı ve tüm Türkiye'yi haftalardır ekran başına kilitleyen 'Palu ailesi' olayına kayıtsız kalmadı.

Geçen gün gerçekleşen ve 7 kişinin gözaltına alındığı bölümün ardından Erdoğan, konu ile ilgili görüşmek için Müge Anlı'yı aradı.

Konunun takipçisi olduklarını ifade eden Erdoğan Adalet, İçişleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarına talimat verdiklerini ifade etti. Olayı tüm kalemleriyle takip edildiğini belirten Erdoğan, olayı ortaya çıkaran Anlı'ya da teşekkür etti..

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