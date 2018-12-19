Cumhurbaşkanı İmzaladı

Kastamonu, Muğla, Aydın ve Denizli'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kastamonu'da tesis edilecek Kuzkaya Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için Araç ilçesine bağlı köylerdeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırılacak.

Muğla ile Denizli arasında inşa edilecek "Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ise hattın geçtiği güzergahtaki bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamu himayesine alınacak.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırkalan Mahallesi sınırları içinde yer alan bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Karar doğrultusunda hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.