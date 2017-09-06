  • BIST 109.612
  • Altın 147,811
  • Dolar 3,4285
  • Euro 4,0947
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAdliye önünde sıcak saatler, silahlar çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları Bahçeli ve Çiller mi olacak?

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları Bahçeli ve Çiller mi olacak?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha geniş bir yelpazeyi kucaklamak amacıyla başkan yardımcılarını farklı kesimlerden belirleyeceği iddia ediliyor. Kulislerde MHP Lideri Bahçeli ile Tansu Çiller’in de isimleri konuşuluyor.

AKP, 2019’daki seçimlerde yüzde 51’e ulaşmak amacıyla partiye oy vermeyen kitlenin tercihlerini araştırmak için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha geniş bir yelpazeyi kucaklamak amacıyla başkan yardımcılarını farklı kesimlerden belirleyeceği iddia ediliyor. Kulislerde MHP Lideri Bahçeli ile Tansu Çiller’in de isimleri konuşuluyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberi şöyle:

AK Parti’de art arda yapılan MYK ve MKYK toplantılarında, 2019 seçimlerine ilişkin rotayı belirlemek için yapılmasına karar verilen yeni araştırmanın konusu, bu kez parti tabanını değil, muhaliflerin talep ve tercihlerini öğrenmek olarak belirlendi. Bunun en önemli nedeninin, yüzde 51’e ulaşmak için kimlerden destek alınabileceğini saptamak olduğu belirtiliyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geniş bir yelpazeyi kucaklamak için sürpriz isimlerden başkan yardımcısı belirleyeceği iddia ediliyor.

İnce hesaplar

AK Parti kulislerinde, güncel ekonomi ve dış politika sorunları kadar, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler de konuşuluyor. Bu seçimlerde ilk kez partiler yüzde 50 barajıyla yarışacağı için cumhurbaşkanı adaylarının yarışı, partilerin yarışından daha büyük önem taşıyacak. Bu nedenle son yapılan araştırmalarda oyu yüzde 46-48 bandında çıkan AK Parti’de, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmaması için kafa yoruluyor. 

Yardımcı senaryoları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, MHP’den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Meral Akşener faktörünü de hesaba katarak, seçim sürecinde başkan yardımcılarını farklı kesimlerden belirleyeceği ve böylece daha geniş bir yelpazeyi kucaklamayı planladığı iddia ediliyor. Kulislerde, başkan yardımcısı aday adayı olarak eski başbakan Tansu Çiller, MHP Lideri Devlet Bahçeli gibi siyasilerin isimleri dillendiriliyor. Çiller’in son dönemlerde, Cumhurbaşkanlığı’nın programlarına sıkça davet edilmesi de bunun habercisi olarak yorumlanıyor. Ancak bu senaryonun en büyük eksiğinin, kritik dönemlerde parti için büyük önem taşıyan Kürt oylarının tamamen kaybedilmesi olacağı yorumu yapılıyor.

AR-GE’ye talimat

Bu nedenle seçime giderken, kimlerle ittifak yapılacağı ve dışarıdan kimlerin desteğinin alınacağının önemine vurgu yapılıyor. AK Parti AR-GE Başkanlığı’na, partiye oy vermeyen kitlenin tercih ve taleplerinin belirlenmesi için araştırma yapmaları konusunda talimat verildi. Bu talimatın nedeninin, ‘destek verecek yeni kitle arayışı’ olduğu belirtiliyor. Genç seçmen oylarındaki azalmanın önüne geçmek için yerelde ‘genç başkan ve genç parti yöneticisi’ belirleme çabasının da aynı nedenden kaynaklandığı ifade ediliyor.

2. parti çıkma olasılığı

AK Parti kulislerinde kafa yorulan ikinci konu ise 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı’nın kazanılmasına karşın, partinin ikinci çıkma olasılığı. Bu az bir olasılık olarak görülse de yok sayılamıyor. Cumhurbaşkanının partisinin, parlamentoda ikinci çıkması, uygulamada ciddi sıkıntı yaratacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden, bütçesine kadar birçok konuda önüne engel konulabilecek ve hareket kabiliyeti azalacak.

"Yalova sendromu"

AK Parti’de, iki yıl içinde doğru strateji izlenmezse, 2014’teki Yalova belediye seçimleri ile Balıkesir belediye seçimlerindeki ittifaklarla karşılaşılabileceği konuşuluyor. O dönemde Yalova seçimleri tekrar edildiğinde muhalif partiler tek cephe oluşturarak Yalova’yı, AK Parti’den almıştı. Benzer durum Balıkesir’de de yaşanmış, bu kez ittifak, MHP’li aday üzerinde yapılmıştı. Parti kulislerinde bu olay, ‘Yalova sendromu’ olarak anlatılıyor.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'ya Rus ziyaretçi sayısında büyük artış06 Eylül 2017 Çarşamba 15:34
  • Fındık yerden toplanıyor, makinede kurutuluyor06 Eylül 2017 Çarşamba 15:32
  • Kanlıtaş Höyüğü'nde 7 bin 500 yıllık mezar bulundu06 Eylül 2017 Çarşamba 15:31
  • Adliye önünde sıcak saatler, silahlar çekildi06 Eylül 2017 Çarşamba 15:29
  • D-100 Karayolu yanyolda otomobil aydınlatma direğine çarptı06 Eylül 2017 Çarşamba 15:28
  • Uzun süre oyun konsolunun başından kalkmayan çocuğa bakın ne oldu!06 Eylül 2017 Çarşamba 15:26
  • Adana'da dev yayın balığı yakalandı06 Eylül 2017 Çarşamba 15:25
  • 2 bin 750 yıllık Urartu nekropolü gün ışığına çıktı06 Eylül 2017 Çarşamba 15:22
  • Ana oğul zehir satıcıları06 Eylül 2017 Çarşamba 15:20
  • Sınırda sürpriz gelişme!06 Eylül 2017 Çarşamba 14:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim