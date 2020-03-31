Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başlattığı Kampanyaya Kimler Ne Kadar Bağış Yaptı?

Erdoğan, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlattığını açıkladı. O kampanyaya yapılan bağışları derledik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemlerin görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası‘na katılan bazı kişi ve kurumlar şöyle: 5 MİLYON TL + Türkiye İhracatçılar Meclisi: 15 milyon TL Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 10 milyon TL Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: 5 milyon 200 bin TL Fenerbahçe Spor Kulübü: 5 milyon TL İstanbul Ticaret Odası: 5 milyon TL Tosyalı Holding: 5 milyon TL 1 MİLYON + Sahibinden: 2 milyon TL Gitti Gidiyor: 1 milyon TL N11: 1 milyon TL 100 BİN TL + Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 568 bin 750 TL (7 maaş) Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: 500 bin TL Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: 181 bin TL (6 maaş + eşinin 13 bin TL’lik ziynet eşyası) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın: 132 bin TL (6 maaş) Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: 132 bin TL (6 maaş) Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: 132 bin TL (6 maaş) TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 125 bin TL (5 maaş) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 125 bin TL (5 maaş) İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: 114 bin TL (6 maaş) Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler: 114 bin TL (6 maaş) Seda Sayan: 100 bin TL 50 BİN TL + Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: 82 bin 500 TL (5 maaş) AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili: 75 bin TL (3 maaş) AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın: 75 bin TL (3 maaş) AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: 75 bin TL (3 maaş) Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: 57 bin TL (3 maaş) 10 BİN TL + İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: 49 bin 500 TL (3 maaş) Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: 49 bin 500 (3 maaş) İzmir Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Grubu: 46 bin TL Haluk Levent: 30 bin TL Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş: 12 bin TL (1 maaş) Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş: 10 bin TL