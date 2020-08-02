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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli talimat

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli talimat
Son dakika haberler... İletişim Başkanı Altun duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli talimat

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdi" dedi.

 

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