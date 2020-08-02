Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli talimat

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdi" dedi.