Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM ve TRT ortak radyo yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Karamsarlık diye birşey eğer hayatıma sinmiş olsaydı zaten bu noktalara gelmemiz mümkün olmazdı. İnanmış insanlar için bir defa karamsarlık olamaz. Biz inanmışız, azmetmişiz ve bu yola da öyle girmişiz. Aşkınan koşan yorulmaz. Biz şuna inanmışız, halka hizmet hakka hizmettir.

16 NİSAN'I HAKİKATİN ZİRVE YAPTIĞI BİR GÜN OLARAK GÖRÜYORUM

Birileri çıkıyor 'CHP bizi çağdışılıktan kurtaracak' diyor. İstanbul şu anda çağdışılığı mı yaşıyor? İnsaf et. 94 öncesi İstanbul'u, Türkiye'yi düşünün. Bir de 94 sonrasını düşünün. Herkesin dürüst olması lazım. Yalanın tabi bir sermayesi var. 16 Nisan'ı inşallah yalanların tamamen ayak altına alındığı ama hakikatin zirve yaptığı bir gün olarak görüyorum.

80 MİLYONA HİZMETLERİMİZ VAR

Bunlar tam kör. Ülke batsın ama Erdoğan olmasın. Bunun insani ve vicdani bir yanı olur mu? Biz bu faşizan anlayışlara bu ülkeyi terk edemeyiz. Bu ülkeyi bunlardan zor temizledik. O yüzden milli irade diyoruz. Bunlar Atatürk'ün partisiyiz, Atatürkçüyüz diyor. Atatürk egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Bu millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır. 780 bin kilometre karede hizmetlerimiz var, 80 milyona hizmetlerimiz var. Bize düşman olanlar kim? Bizi sevenler kim? Bu soruların cevabını bulduğumuzda doğruyu buluruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN, 'SAYIN ERDOĞAN VAR OLDUĞU SÜRECE YETKİLERİ KULLANSIN, SONRA GERİ DEVRETSİN' SÖZLERİ

Anayasal bir sistemde çok saçma sapan bir teklif. Ben Tayyip Erdoğan olarak kendime bir sistem istemiyorum ki. Bu ülkenin geleceğini kurtaracak bir sistemi biz inşa edelim diyorum. Ben faniyim. Ama sistemler bakidir. Bizim derdimiz burda bu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun öyle lafları var ki ne ipe gelir ne sapa gelir. İkide bir tek adamlıktan, tarafgirlikten bahsediyor. Şu anda başbakanları düşünün. Başbakan o da yürütmenin başı, hem parti genel başkanı hem de başbakan, icracı. Tarafgir mi? Hayır.

BU TAYYİP ERDOĞAN MESELESİ DEĞİL

Gelecek ihtimaller üzerine inşa edilmez. Onun için biz faniler üzerine değil, sistem üzerine inşa edelim. Bu sistemin değişmesi lazım. Riski olmayan şey hayatta olur mu? Ticaret, siyaset, yaşam risktir. Ama risk paylaşıldıkça azalır. Eğer risk alabiliyorsanız güç katarsınız. Eğer bu sistemi hakikaten inşallah 16 Nisan'da milletimiz kalkar da geçirdiği takdirde buna milletçe saygı duyacağız. Bu Tayyip Erdoğan meselesi değil. 16'sına kadar elimde bir belgem var mı, 2019'a kadar bir belge var mı? Ben Rabbimin bize emrettiği şekliyle hayatı yaşıyorum. Asla kişilerle bir ülkenin geleceğini bağımlı kılmayacağız. Dünyadaki en güçlü ülkeleri düşünün. Amerika'da 4+4 diyor.

'HAYIR' DİYENLERE ÇAĞRI

'Hayır' diyenler teröristtir demedim. 'Hayır' diyenlere bir çağrıda bulunuyorum. 'Hayır' diyenleri anlayışla karşılarım. Şu anda 'hayır'ı Türkiye'de, dünyada kim savunuyor. Kandil, bölücü başı, FETÖ'nün başı 'hayır' diyor. Terör örgütü Avrupa'da Türkiye'de düşmanlarıyla el ele 'hayır' kampanyaları yapıyor. Ben de diyorum ki güzel hizmetlere 'hayır' diyenlerle beraber olma. Bütün köprüler, havalimanları milletimiz için.

18 MADDEYİ İYİ OKUMALARI LAZIM

Şu andaki şartlarda Cumhurbaşkanı ancak vatana ihanetten yargılanabilir. Yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanı, kişisel suçlardan yargılanabiliyor. Şu 18 maddeyi hem iyi okumaları lazım hem de iyi anlamaları lazım. Bu yolları, hastaneleri, okulları bizden önce gelenler niye yapmadılar?

MİLLET İRADESİNE SAYGISI YOK

Şu andaki şartlarda Cumhurbaşkanı ancak vatana ihanetten yargılanabilir. Yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanı, kişisel suçlardan yargılanabiliyor. Şu 18 maddeyi hem iyi okumaları lazım hem de iyi anlamaları lazım. Bu yolları, hastaneleri, okulları bizden önce gelenler niye yapmadılar? Asıl terörü estiren şu anda CHP zihniyetinin Konya milletvekili. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 'denize dökeceğiz' diyen o adamına parti olarak bir kesin ihraç talebiyle parti içinde bir disiplin işletmesi yaptı mı? Yapmadı. İşi Kılıçdaroğlu saptırdı, aynı yanlışa düşmeyelim. Bu adamın millet iradesine saygısı yok. Önce bunu öğrenmesi lazım. Bu kafa yapısı Samsun'a giremez. Samsun'dan ne kadar 'evet' ne kadar 'hayır' çıkacak, 16 Nisan akşamı göreceğiz. Sen kalkıp da karşı düşüncede olan birisi için nasıl böyle çirkefçe adi bir ifadeyi kullanırsın? O adam daha siyaseti öğrenmemiş. Asıl emperyalist kendisi, karşı düşünceye tahammülü yok. Faşist kendisi. Bütün bunlara rağmen inşallah ben inanıyorum ki benim milletim pazar akşamı bu ülkede yeni bir değişim dönüşüm sürecini iktidara taşıyacak..