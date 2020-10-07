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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt'e taziye ziyareti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt'e taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt’e geldi.

Temasların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.10'da Katar'a gitmek üzere Kuveyt'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyaretinde ilk durağı Kuveyt oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Milli Savunma Bakanı Akar ve Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu eşlik ediyor.

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