Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Kültür Bakanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.

'Yalan bunun en büyük sermayesi, bundan büyük sermayesi yok' diyen Erdoğan,' Yalanı en güzel kim söyler dediklerinde düşünmeden cevap verin; Bay Kemal' dedi.Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

81 vilayetimizden gelen siz sayın arkadaşlarım ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu toplantıları çok ama çok faydalı görüyorum. Buradaki istişarelerin, soru, cevapların dalga dalga il, ilçe, beldelere yayılacağını umuyorum. ‘Sıfır Atık’ projesini bir vakıfa dönüştürerek ülke genelinde böyle güçlü bir sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.

Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin

Murat, buna dikkat et! Dikey mimari yok, yatay mimari… Milyonlarca ağaç diktik. Biz ağaç kesen değil, ağaç diken iktidar olduk. Geldiğimizde 70-75 kişilik sınıflar vardı, ortalama şimdi 30’lara düşürdük Bay Kemal. Ya bunu ona anlatmıyorlar ya da anlatıyorlar işine gelmiyor. Yalan bunun en büyük sermayesi. Bundan büyük sermayesi yok. Yalanı en güzel kim söyler dediklerinde düşünmeden cevap verin; Bay Kemal deyin.

Dikey mimari değil, yatay mimari istiyoruz. Biz ağaç kesen bir iktidar olmadık.

Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız en büyük kaybımızdır. Sahip olduğumuz kadim mirasın hâlâ tam anlamıyla farkında olamadığımızı düşünüyorum. Binalar yükseldikçe yollar büyüdü. Fakat gönüller çoraklaştı, karardı, çölleşti. Bu ekip genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla daha çok çalışacak