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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Millet seni affetmeyecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Millet seni affetmeyecek
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin ve sandıkların CHP Lideri'ni asla affetmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

CHP'nin ve muhalefetin her fırsatta Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet ettiğine değinen Erdoğan, Türkiye'ye karşı açık düşmanlık besleyenlerle hiçbir sorunu olmayanların, Azerbaycan ve Katar gibi Türkiye'ye dostluklarını kayıtsız şartsız gösterenlere, saldırdıkça saldırdığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"HER FIRSATTA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDİYORLAR"

"Her fırsatta ülkemize husumetlerini gösterenlere karşı tavır almak bir yana, onların safına geçip, onların argümanlarıyla bizi hedef alıyorlar. Yine buldukları her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara ülkeye gelmeyin mesajı veriyorlar. Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi, ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi, gerisindeki kadim medeniyet ve tarih müktesebatıyla bizatihi Türkiye'yledir, Türk milletiyledir, ülkenin hedefleriyledir. Bu kirli zihniyetin sadece istismarını yaptığı demokrasinin, özgürlüğün, çoğulculuğun en samimi savunucusu ve uygulayıcısı biz olduk.

"MİLLET DE SANDIKLAR DA SENİ AFFETMEYECEK"

Şimdi buradan sesleniyorum: Ey CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak, benim Silahlı Kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, bu denli edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum, Mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da seni affetmeyecektir."

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