Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollanda seçimleriyle ilgili flaş sözler

Sakarya'da Hollanda seçimleriyle ilgili konuşan konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ey Rutte seçimi kazanmış olabilirsin ama Türkiye'yi kaybettin" dedi.

Sakarya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Stadı'nda Vali hüseyin avni coş ve öteki ilgililer karşıladı. Stat önünde Türk bayrakları ve pankartlarla bekleyen çoğunluğu öğrencilerden oluşan grup, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalığa otobüsten satranç takımı dağıttı. Daha sonra Sakarya Valiliğine geçen Erdoğan, valilik önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak, burada da çocuklara satranç takımı hediye etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan'a, törene katılmak için kente gelen yetkililer de eşlik etti. Erdoğan daha sonra Demokrasi Meydanı'ndaki toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada konuşuyor. Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Yazıklar olsun sizin adaletinize" dedi.

"Peşlerindeyiz.İnlerinden çıkarıyoruz' diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Düşmanın dize getiremediği, depremin yıkamadığı Sakarya terör örgütlerine meydanı bırakır mı? Sakarya'nın 1,5 yılda 14 şehidi var. Bu namertler istedikleri hainlikleri yapsınlar; bizim askerimiz, polisimiz, korucumuz mertçe mücadelesini vermeye devam edecektir. Bunları inlerinden çıkarıyoruz. Peşlerindeyiz.Terör örgütleri ve arkalarındaki güçler ve FETÖ'cüler her türlü oyunu oynadılar. Askerimiz başarısız olsun diye, DEAŞ'ından PKK'sına tüm örgütler üzerimize saldılar. Türkiye'yi pes ettireceklerini, diz çöktüreceklerini sandılar. 15 Temmuz gecesi bir milletin nasıl tek yürek, tek bilek olarak ülkesine, özgürlüğüne, geleceğine sahip çıktığını gördüler.

GERİ KABUL ANLAŞMASI

Suriye'de Mehmetçiğin DEAŞ, YPD/PYD'yi nasıl darmadağın ettiğini gördüler. Onun için böyle davranıyorlar, arıza çıkarıyorlar. Neymiş, Türkiye Avrupa'da seçim propagandası yapamazmış. Ey Hollanda İngiltere'de seçim propagandası yapıyorsun. Şimdi bunlar vizelerin kaldırılması meselesinde söz verdiler tutmadılar. Şimdi geri kabul diyorlar, geç onları geç.

HOLLANDA SEÇİMİ YORUMU

Sen benim bakanımı Hollanda'ya sokmayacaksın, sen benim Dışişleri Bakanıma uçuş izni vermeyeceksin, benim topraklarım olan başkonsolosluk binasına girmesine fırsat vermeyeceksin, bizden buralara girişi bekleyeceksin. Yok öyle şey. Arapların güzel bir sözü var men dakka dukka. Sen atını, itini benim oradaki Türk vatandaşlarımın üzerine mi saldın. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ey Rutte sen birinci parti olarak çıkmış olabilirsin ama Türkiye gibi bir dostunu kaybettin. 'Seçimden sonra Başbakanla bir yemek yiyebiliriz' geç o işi bizde öyle bir başbakan yok. Sen kaybettin.

TUTUKLANAN O İSME SERT TEPKİ: AJANLIK YAPIYORSUN

Avrupa'da kim bunları yapıyorsa, ki Almanya başını çekmiştir, onlarla da bu işi enine boyuna konuşacağız. Bunlar bir ajan teröristi Alman rezidansında saklıyor. Sonunda mahkemeye çıktı, tutuklandı. Niye bu ajan terörist. Neymiş Alman vatandaşıymış, ne vatandaşı olursa olsun. Bunlar Türkiye'de ajanlık yapıyorsa bedelini ödeyecek. Türkiye'nin yurtdışında 3 milyon seçmeni var. Bu da 30 milletvekili seçme gücünde bir nüfus demektir. Böyle bir güç nerede yok sayılabilir? Orada seçim çalışması yapanın sana ne zararı var? PKK her tarafı yakıp yıkıyor, onlar sana zarar vermiyor, kalkıyor Berlin'de çadır kurduruyorsun...

METİN FEYZİOĞLU'NA...

Bizimki diplomat, sen diplomatın önünü kesiyorsun. Ben onların hakkını aramazsam kimin hakkını arayacağım? Hayır propagandası yapanlara kapınızı açıyorsunuz. Hayır kampanyası yapmak üzere PKK ile Avrupa'da dolaşan ki, bunlardan biri de Türkiye Barolar Birliği başkanıdır, senin PKK ile yan yana olmanı kim nasıl anlatabilir? Kandil "hayır" diyor mu, PKK'nın başı "hayır" diyor mu, bölücü terör örgütü yandaşları "hayır" diyor mu? Kişi sevdikleriyle beraberdir.

Bu ülkenin sistem değişikliğiyle nasıl bir sıçrama yapacağını bunlar iyi biliyor. Onun için korkuları var. Biz göreve geldiğimiz zaman Türkiye'nin IMF'e borcu 23,5 milyar dolar. Bunlar iktidara geldi IMF'e borcu sıfırladılar. İstiyorlar ki, Türkiye IMF'in kapısında dilenci olarak kalsın. Bu onları rahatsız ediyor. Çatlasanız da patlasanız da 16 Nisan yeni bir sistem, lider ülke Türkiye'yi meydana getirecek.

