Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliği iddialarına yanıt verdi: "Doğruluk payı yok."

Beşiktaş Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı, "Bu tür açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var" dedi.

ABD'deki Hakan Atilla davası ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Amerika şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor" ifadesini kullandı.

Fransa görüşlerimizin ve tutumlarımızın büyük ölçüde örtüştüğü bir ülke. Karşılaştığımız krizler de ülkelerimiz arasında yakın bri dayanışmayı elzem kılıyor. Cumhurbaşkanı Macron'la pek çok konuda yakın temas halindeyiz. Bu ziyareti çok önemsiyorum ve bu ziyarette de çok geniş başlıklarda görüşmelerimiz olacak ve bu ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerden tutunuz, bölgesel tüm konuları ele alacağımız bir ziyaret olacak gerçekleşecek. İstişarelerimizi kendileri ile bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Bölgesel ve uluslararası barış anlamında da hayati önem taşıdığına inanıyorum.

TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİNİ ELE ALACAĞIZ

Bölgemizde koalisyon güçleri var. Fransa'nın da aktif rol oynadığı hepimizin malumudur. Buradaki gelişmelerin ne durumda olduğunu da görüşme fırsatımız olacak. Filistin, Kudüs, Suriye, Irak başta olmak üzere ortak ilgi alanındaki konuları değerlendirme fırsatımız olacak. Türkiye-AB ilişkilerini, ki Fransa AB'de etkin bir ülke, Kıbrıs'a ilişkin son gelişmeleri de ele alabileceğimize inanıyorum.

700 BİN TÜRK KÖKENLİ İNSANIMIZ YAŞIYOR

Aramızda ciddi bir ticaret açığı yok ama 2016'da 13.5 milyarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Hedef 20 milyar avroydu. Bunu 20 milyar avroya taşımamız büyük önem arzediyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Türkiye'deki yatırım imkanlarını ve ikili ticaret ilişkilerimizi daha da geliştirmenin yollarını değerlendireceğiz. Fransa'da yaklaşık 700 bin Türk kökenli insanımız yaşıyor. Bunların yarısı hemen hemen çifte vatandaş durumunda. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz de olacak.

Türk toplumunun temsilcileri ile de bugün bir araya geleceğim. Bu ziyaretin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum.

KABİNE REVİZYONU

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine revizyonu iddilarıyla ilgili "Doğruluk payı yok" dedi.

BEŞİKTEŞ BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına da değinen Erdoğan, şunları ifade etti:

Bu konu tamamiyle İçişleri Bakanlığı'nın bir sürekli olarak müfettişleri ile yaptığı kontrollerdir. Zaman zaman özel mülkiye müfettişleri çıkarmak suretiyle yapılan kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin verdiği bilgiler dahilinde olabileceği gibi, özel mülkiye müfettişleri ile istihbarat üzere atılan adımlardır. Bu belediye başkanlığı yapanlar için bilinen şeylerdir. Benim belediye başkanlığım döneminde oda tahsis ettiğimiz mülkiye müfettişimiz vardı. Bundan bihaber olanlar çıkıyor konuşuyor. Asıl önemli olan şu anda bu tür açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı fakat işadamlarımız, vatandaşlarımız, kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde birçoğu kaçıyor. Hem şikayet ediyorsun, hem de suç üstü dediğimiz zaman da bundan kaçarsanız biz o zaman burada görevi suiistimal edenleri nasıl ortaya çıkaracağız.

ABD'DEKİ HAKAN ATİLLA DAVASINDAKİ JÜRİ KARARI

ABD'deki Hakan Atilla davası ile ilgili de konuşan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: Amerika şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor. Sadece hukukta değil, ekonomi alanında da kumpaslar var. Her tarafı kendine göre yola getirme gayretinin içinde. Hakan Atilla 6 kez Amerika'ya giren Hakan Atilla engelleme ile karşılaşmıyor, 7. girişinde alınıyor. 6 davanın bir tanesinde kara para aklama yok diyor, diğerlerinde dolaylı yoldan işi kara para aklamaya kadar getiriyor. Halk Bankası'nın kendisinin de uzaktan yakından bu dava ile ilgisi yok. Zarrab konusu ile bütünleştirmek sureti ile bir yerlere vardılar. Çok daha çirkin olanı, bu davalarda, duruşmalarda süreç çok farklı işletildi. Amerika'nın adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını gözden geçirmeli. Ondan sonra kalkıp dünyaya da adalet dersi vermeye kalkmasınlar. Biz Rıza Zarrab konusunda da yapılmakta olanlar, dönenler, onu geç bir tarafa, benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar, bulunanları sens 1999, o günden bugüne kendilerine tahsis ettikleri 400 dönümlük arazide paşalar gibi yaşatacaklar. Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde, şimdi 100 koliyi bulmuştur, verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirini itibara almayacaklar. O zaman aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk da hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç, üzülerek söylüyorum ki böyle işleyecek.

CHP-SP LİDERLERİNİN GÖRÜŞMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, görüşmesi için de şunları ifade etti: Siyaset yapıyoruz. Eğer 100 bin imzayı toplamaktan uzaksa bir siyasi hareket o zaman bunu yapmasına gerek yok. Demek ki hiç gücü yok. Bu yolda bu mücadeleyi vermek de zor bir iş, yürümez. Bir diğer konu maliyetleri çok yüksekse, maliyet noktasında noter masrafları falan onun sorunu. İktidar bu kararı tek başına vermedi ki.

KADINA ŞİDDET OLAYLARI

Kadına yönelik şiddet holaylarıyla ilgili soruyu da yanıtladı: Bunlar cani, insanlıktan nasibini almış değil. Bu son dönemde yaşadıklarımız, TV'de bunları izlediğimiz zaman medyayı mı suçlasak diyoruz? Toplum bir bunalımın içerisine giriyor. Bunlar zerre kadar insanlıktan nasibini almış değil. Bunu gördüğünde bazı vatandaşlarımız idam diyor. O yavruları nasıl öldürürsün. Sende zerre kadar vicdani bir şey yok mu? Hemen yorumlar başlıyor, ruhsal bunalıma girmişti vs. Ruhsal bunalıma girmeden bunu yapan da var. Toplumsal tepkiler çok önemli. Onları yalnızlığa itmek veya psikolojik sıkıntıdan çıkarmak için yakınlarının önce adımları atması gerekir. Bu noktada dini eğitimin de ben önemli olduğunu ifade etmem lazım. Burada Diyanet'e düşen önemli görevler var.

İRAN'DAKİ OLAYLAR

Ceumhurbaşkanı Erdoğan İran'daki olaylarla ilgili ise , "Ben sayın Ruhani ile bir görüşme yaptım. Kendileri hafta sonuna kadar normalleşmenin olacağını söylediler. Dün normalleşme içine de İran'daki gelişmeler girmiş vaziyette. Ruhani'nin ilk açıklamasından sonraki süreçte de, sokak gösterilerinin, kendi halklarınnı demokratik haklarına yönelik olduğu ifadeler süreci yumuşatmıştır. Burada rejimi sahiplenenlerin İran'daki konumunu ortaya koyması bakımından da önem arzetmiştir. Dışişleri olarak açıklamamızı yaptık, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü de bu açıklamayı yaptı. Özellikle bazı ülkelerin başka ABD, İsrail olmak üzere bu ülkelerin, İran'dır, Pakistan'dır, içişlerine karışmalarını doğru bulmamız mümkün değil. Bunu Irak'ta gördük." dedi.