Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turizmcileri Beştepe'de ağırladı. Devletin turizm sektörünü desteklemesi için çok önemli sebepleri var. diyen Erdoğan, "yurtdışındaki vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak 'komşunu da al gel kampanyası başlatıyoruz' dedi.

Turizm ülkemizin kendi varlıklarıyla hizmet üretmek demektir. Bu da turizmin değerini artırmaktadır. Ekonomide ilk 10'a girmeyi hedeflerken turizmde ilk 3 içinde yer almak için gayret ediyoruz. Küresel ekonomik krizin süren etkileri, bölgede yaşananlar, politik kırılmalar dünya gibi bizide etkiliyor. Daha önce ilan ettiğimiz turizm eylem planında, mevcut destinasyonları yeninden canlandırmanın yanı sıra daha geniş bir alanda yeni planları devreye sokmak için çalışıyoruz. Turizmde etki alanını çeşitlendirince turist sayısı ciddi oranda arttı. Hizmet kalitemizi, ürün çeşitliliğimizi, kültürel birikimimizi etkili bir şekilde kullanınca 2023 hedefimiz 86 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağımıza ben inanıyorum.



İLK ETAPTA TURİST SAYISINI 8 MİLYON ARTIRARAK İŞE BAŞLAMALIYIZ

"Ülkemiz içinde turizm kültürünün giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın turizm noktasında nasıl bir hareketlilik içinde olduğunu görüyoruz, bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Tüm bunlar sektörün geleceği için umutlu olmamızı sağlayan hususlardır. Elbette bu imkanları değerlendirmenin yolu, yeni stratejiler geliştirmekten, yollar, yöntemler, araçlar bulmaktan, kampanyalar düzenlemekten geçiyor. İlk etapta turist sayısını 8 milyon artırarak işe başlamak niyetindeyiz. Bunda kararlıyız."

Bakanlığımız bizzat benim himayemde sektörle iş birliği içinde bir kampanya başlatıyoruz. Buradan turizmcilere, yerli ve yabancı turistlere seslenmek istiyorum. Türkiye en güzel denizlerin, dağların, ırmakların, güneşin, yemeklerin, meyvelerin, en sıcak gülümsemelerin yer yüzünde yaşanacak en güzel zamanlara sahip ülkedir. Bunu başka yerlerde göremezsiniz. Efes'ten Kapadokya'ya, Ayasofya'dan Nemrut'tan Mevlana'ya dünyanın en büyük açık hava müzesidir. Her bir şehrimiz ayrı güzelliklere sahiptir. Herkese hitap edecek olağanüstü zenginliklerin ülkesidir ülkem.

"KOMŞUNU AL GEL KAMPANYASINI BAŞLATIYORUZ"

"Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın tamamını aynı zamanda ülkemizin fahri turizm elçileri olarak da görüyoruz. Bunun için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sıla-i rahim ziyaretine ilave olarak ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Baba ocağına gelen, akrabalarını ziyaret eden vatandaşlarımız izinlerinden en azından bir haftasını da 'Türkiye evimiz, vatanımızı tanıyalım' anlayışıyla turizme ayırmalıdır. Tabii vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmekle kalmayıp, yaşadıkları ülkelerdeki komşularını, dostlarını, arkadaşlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. İşte bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak 'Komşunu Al Gel Kampanyası'nı başlatıyoruz."

Bu seferberliği el birliği içinde dalga dalga büyütmeliyiz. Yanında komşusunu, eşini getiren vatandaşlarımızdan bir isteğimiz daha var. Düğün, nişan, sünnet gibi özel törenlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum. Elbette doğduğun yer kadar doyduğun yerde önemlidir ama bizim memleketimiz önemlidir. Gelin bütün düğün dernek neyse burada yapalım. Böyle vesilelerle ülkemize gelecek yabancı misafirlerimizin bu ziyaretlerini her yıl tekrarlayacaklarına inanıyorum.

BİR ÇAĞRIMIZDA YABANCI ÇALIŞANLARA

Bir başka çağrımız da yabancı çalışanlara. Kimi felaket tellallarının aksine ülkemizdeki yabancılar gerçek Türkiye'yi görme şansına sahip. Bakanlığımız yabancı sermayeli şirket çalışanlarına sadece burada değil yurt dışındaki temsilcilerini de tatillerinin en azından bir haftasını Türkiye'de geçirmeleri için davet ediyoruz. Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik dönemde yanımızda yer alacak herkese şükranlarımı ifade ediyorum.