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- Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
- Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
- Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir.
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- 15:08 - Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
- 15:04 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı
- 15:01 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
- 02:36 - Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
- 02:30 - Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz
- 02:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir
- 17:04 - İstanbul'un deprem haritası yayınlandı! En riskli yerler neresi?
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- 16:47 - HDP’den gözaltılara sert tepki: Boyun eğmeyiz
- 16:44 - Bay Yanlış setinde korona şoku
- 16:36 - Türkiye bu videoyu konuşacak: Halil Sezai olayının perde arkası
- 16:31 - Silahlanan tarikatlara soruşturma başlatıldı
- 15:41 - Sevgilisi Gazeteciyi tehdit etti Ece Güldü
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