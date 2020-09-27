Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir.

Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi.