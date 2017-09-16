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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı İran'a gidiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı İran'a gidiyor
Erdoğan, 4 Ekim'deki ziyaretinden önce Genelkurmay Başkanı Akar'ın Tahran'a gidip ön görüşmeler yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’la ilişkilerin iyi olduğunu belirtti.

Erdoğan, "İran’la şu anda olumlu adımlar var. Ayın 4’ünde benim İran seyahatim var. Stratejik konsey toplantısına katılacağız. Şimdi ben gitmeden öne Genelkurmay Başkanım İran’a gidecek adeta orada bir ön görüşme yapacak. Biz de 4’ünde gideceğiz. Bu da bir iadeyi ziyaret olacak. Türkiye İran ilişkileri bölgedeki gelişmeler bunların üzerinde duracağız. Irak ve Suriye konusunda terörle mücadele önem arz ediyor. Ruhani ile Astana’da görüşmemiz oldu. Hem ikili hem heyetler arası bir görüşme yaptık. Dolayısıyla İran Türkiye arasındaki ilişkiler çokta canlanmış vaziyettedir" dedi.

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