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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜZERİNDEN TRAKTÖRLE GEÇİN GİBİ LAFLAR EDİYORLAR!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜZERİNDEN TRAKTÖRLE GEÇİN GİBİ LAFLAR EDİYORLAR!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye dönerken, uçakta beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara-Washington hattında derin çatlağa yol açan S-400 hava savunma sitemlerine ilişkin “S400'lerin aktive edilmemesi gündeme gelebilir mi” sorusuna Erdoğan özetle şöyle yanıt verdi.

* Bizim şu anda Rusya ile de ikili ilişkilerimiz var. Bu ilişkimizi bozamayız. Ki bunun içinde stratejik ilişkimiz var. Nedir bu stratejik ilişki? Doğalgaz meselesi. Bizim şimdi Türk Akımı'nı hesaba katmama şansımız var mı?

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’de beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

* Hakkınızdır devam edin ama S-400'lerin üzerinden de traktörle geçin” gibi laf ediyorlar. Dedik ki böyle bir şeyi yapmak bir defa mümkün değil. Bizim stratejik anlamda bu ürünlerle alakalı bu tür ilişkimizi bir kenara atamayız.

* Bizim kalkıp S-400'ü bırakıp tamamen Patriot'a yönelmemiz gibi bir şey olamaz. “Ama biz Partiot'u da alalım” dedik. Ama S400'ü de alacağız. Çünkü bizim çok yönlü bir savunma sistemini kurma anlayışımız var. Silahlı Kuvvetler olarak kendi programımızı böyle belirledik. Yani elimizde o da olacak, o da olacak.

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Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi.

Bu arada Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin maliyeti 2.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

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