  • BIST 89.964
  • Altın 145,172
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,9052
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASon Dakika... Güney Sudan'da uçak düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir tercihte bulunacak

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir tercihte bulunacak
Erken seçim tartışmalarına son noktayı koyan Erdoğan, "Yeni sisteme göre, seçimler ne zaman yapılacak, Kasım 2019'da. O zaman eğer partim beni kalkar da aday yaparsa milletim de teveccüh gösterirse o zaman beraber yürürüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'ye geldi. Helikopterle il merkezine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'ı belediye önünde Büyükşehir Belediye Başkanı  Osman Zolan karşıladı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de  eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 25 dakika sürdü.Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde katıldı. 


HADDİNİ BİL...

Erdoğan törende konuştu. Almanya'nın İstihbarat Başkanı'nın açıklamalarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Bir istihbarat başkanı açıklama yapamaz. Diyor ki; biz bu olayların arkasında FETÖ'yü görmedik diyor. Bunu önce muhatabına sor. Türkiye'nin milli istihbarat teşkilatına sor. Sen kimsin ya! Haddini bil!" dedi. Meydandan gelen 'İdam isteriz sloganlarına' karşılık veren Erdoğan, "İşte 16 Nisan kırılma noktasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, Yıldırım, Bahçeli varım diyorlar. 16 Nisan'dan sonra parlamentodan geçip bana gelirse onaylarım. Avrupa'nın ne dediği de beni enterese etmez" diye konuştu.

YORULMADINIZ MI?
 Cumhurbaşkanı Erdoğan,  iki yıllık bir aranın ardından bir kez daha Denizli'de olmanın memnuniyeti  içerisinde olduğunu ifade etti. Erdoğan, vatandaşlara, "Nassınız bakem? Dinelmekten yorulmadınız de  mi?" dedikten sonra sevgileri, coşkuları ve vefaları için teşekkürlerini iletti.  Denizli'nin bağımsızlığın, özgürlüğün ve hürriyetin kıymetini iyi  bildiğini dile getiren Erdoğan, Anadolu'nun işgaline karşı en güçlü tepkiyi veren  yerlerden birinin de Denizli olduğunu belirtti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'nin "Bu tecavüze karşı hareketsiz  kalmak din ve devlete ihanettir" diyen Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin çağrısıyla  Denizli'nin milli mücadeleye katıldığını aktararak, "Denizli düşman işgaline  uğramamıştır ama Milli Mücadelede en ön saflarda yer almıştır. Malazgirt  Zaferi'nden sonra bu toprakları bize vatan yapan Server Gazilerin, Mehmet  Gazilerin izinden giden Denizli halkı terörle mücadelede de yiğitliğini,  kahramanlığını açıkça ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.  Denizli'nin son 1,5 yılda sınır içinde, dışında yürütülen terörle  mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında toplam 16 şehit  verdiğini anımsatan Erdoğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına  başsağlığı diledi.

  TÜRKİYE TARİHİ BİR TERCİHTE BULUNACAK 

 Bu sırada vatandaşların "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde  tezahürat yapması üzerine Erdoğan, "Evet, Rabbim öyle buyuruyor, 'Allah yolunda  öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz'. Türkiye  16 Nisan'da tarihi bir tercihte bulunacak. Yapacağımız iş gayet basit, ülkemizin  eski yönetim sistemiyle mi devam edeceğinin yoksa yeni bir yönetim sistemine mi  geçeceğinin tercihini yapacağız, mesele bu. Eski mi, yeni mi?" şeklinde konuştu.

 Eski yönetim sisteminde hükümetlerin Mecliste kurulduğuna dikkati  çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer Mecliste bir parti çoğunluğu elde edebilmişse mesele yok.  Başbakan belli olduğu için hükümet kuruluyor, güvenoyu alıyor ve çalışıyordu.  Şayet Mecliste bir parti çoğunluğu elde edememişse işte o zaman yandık demektir.  Çünkü bu durumda çeşitli partilerin bir araya gelip koalisyon kurması  gerekiyordu. Nerelerde kuruyorlardı bu koalisyonu? Otellerde, otellerde  milletvekili pazarlarının açıldığı, siyaset baronlarının, medya patronlarının  hükümet kurup, hükümet yıktığı günleri içimizde hatırlayanlar çoktur."   Erdoğan, 1970'li yıllarda hükümetlerin ortalama ömrünün 9 ay, 1990'lı  yıllarda 14 ay olduğunu, 1950'den bu yana her 16 ayda bir hükümet değiştiğini  dile getirdi.  Vatandaşların, "Dik dur eğilme Denizli seninle." şeklindeki  tezahüratlara Erdoğan, "Şüphem yok. Şunu bileceksiniz, biz beşer planında hiçbir  gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda eğildik, secdede  eğildik, başkası asla?" karşılığını verdi.   Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle 9 ayda, 16 ayda hükümetlerin kurulup,  indiği bir ülkede istikrar olur mu? Güven olur mu?" diye sordu.

'ÇİFT BAŞLILIKTAN HERKES RAHATSIZDI'

 Erdoğan,konuşmasında 1960 darbesinin ardından  kurulan sistemle, hiçbir sorumluğu olmayan ama çok geniş yetkilerle donatılmış  cumhurbaşkanları ile başbakanların "adeta birbirlerini yediklerini" söyledi. Hepsinin de bu çift başlılıktan rahatsız olduğunu belirten Erdoğan,  "Bakıyorsunuz Gazi Mustafa Kemal, İnönü ile kavgalıydı. İstifasını dahi  istemiştir. Bunları bu ülke yaşadı. Aynı şekilde İnönü kendi Başbakanı ile  kavgalıydı. Ne zaman ki rahmetli Menderes geldi, ondan sonra istikrar geldi."  diye konuştu.  Erdoğan, "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarına, "Biz sizlerle  gurur duyuyoruz. Gerçi ana muhalefet gençlerin parlamentoya girmesini istemiyor  ama varsın istemesin, biz istiyoruz. İnşallah genç, dinamik bir parlamentonun  nasıl olacağını 16 Nisan'da göstermeye hazır mıyız?" karşılığını verdi.

 Cumhurbaşkanın bir tarafa çektiği Başbakan'ın bir başka tarafa çektiği  Türkiye'nin "siyasi ve ekonomik krizlerden başını kaldıramadığını" dile getiren  Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Hani ana muhalefetin başındaki zat soruyor ya; 'Herkes uzaya giderken  Türkiye ne yapıyordu?' diye. İşte o dönemlerde Türkiye koalisyonlarla,  Cumhurbaşkanı-Başbakan kavgalarıyla uğraşıyordu ey Kılıçdaroğlu. Bak, Türkiye 15  senedir nasıl kalkınıyor. Çünkü artık koalisyon diye bir şey olmadı. Bizler  ülkemizi sıçrattık. Soruyorum; Denizli 15 yıl önce neydi bugün ne oldu? Ben  Başbakan değildim, Sayın Gül Başbakandı, Aydın'a geldim. Aydın-Denizli arası 105  kilometrelik bir bölünmüş yol meselesi vardı. 14 sene öncesinden bahsediyorum.  Orada söz verdim: 'Burayı süratle yapacağız.' Aydın-Denizli arası bölünmüş yol  yaptık mı? Biz, buyuz. Biz 'yol medeniyettir' dedik, yolları yaptık. 'Havaalanı'  dedik, Çardak'ı yaptık mı? Bunların, herkes uzaya giderken meşgul oldukları şey,  Gezi Parkı'nda oynamaktı. Onlar, onlarla meşgul oluyordu. Biz ise acaba eğitim  sisteminde, üretimde ne yaptık...

 4 temel direk dedik: Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. 75 üniversitemiz  varken sayısını 181'e çıkarttık. Şu anda üniversitesi olmayan il yok. Bununla  kalmadık, üniversitelerdeki öğrencilerimizi dilenci durumuna düşürüyorlardı.  Onlara ciddi rakamlarla burslar vermeye başladık. Burs ve kredi olarak kim  müracaat ederse eli boş dönmez ama bazı gençler 'illa da burs' diyor. 'İlla burs'  deme. Burs burs, kredi kredi. Çünkü krediyi, iş bulduğun zaman ödemeye  başlıyorsun. Üstelik faizsiz. Böyle bir imkan kaçırılır mı?

 Türkiye'de bütün dersliklerin sayısını artırdık. 270 bin derslik ilave  ettik, ilk ve orta öğretimde. Çünkü yetmiyordu. 70-80 kişilik sınıflarda tahsil  yapıyorduk. Bunun ortalaması 30 olacak, aşağısı olur ama 60-70, o devir kapandı.  Milli bütçeden en fazla payı milli eğitime ayırdık, öğretmen sayısını arttıralım  diye. Şimdi yoğun şekilde öğretmen alıyoruz, yetiştiriyoruz. Derdimiz başka,  derdimiz insan. Her şey insan için, her şey Türkiye için, diğerleri boş. Benim  yaşımda olanlar iyi bilirler, kitap bulamazdık. Şimdi biz sıraların üzerine  kitapları koyuyoruz. Okullarımız açıldığı gün yavrularımız kitaplarını sıraların  üzerinde buluyor. Artık bilgisayar tabletleriyle, akılı tahtalarla sınıfları  donatılıyor."

'BUNLARDA DEMOKRASİ YOK'

 Şu anda hastanesi olmayan il bulunmadığını; ilçelerde bile hastane  kurulduğunu, gün hastaneleri oluşturulduğunu anımsatan Erdoğan, şimdi yeni bir  adım attıklarını, şehir hastaneleri kurduklarını aktardı. Mersin Şehir Hastanesinin açılışını Başbakan Binali Yıldırım ile  birlikte yaptıklarını, Yozgat'ta açtıklarını, bugün Başbakan Yıldırım'ın Isparta  Şehir Hastanesinin açılışını yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü  biz sıçramak zorundayız. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak  durumundayız. Onun için çok çalışacağız ve 16 Nisan üretimi, süratle kalkınmayı  getirecek." diye konuştu.

  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ekonomide nereden nereye gelindiğini  anlattığını belirten Erdoğan, "Bundan öncekiler neredeydi, biz nerdeyiz? Şu ana  muhalefetin bu ülkede terör estirdiği zamanı biliriz. Bunlar Menderes idama  götürüldüğü zaman alkışlayanlardır. İki arkadaşını idama götürüldüğü zaman  alkışlayanlardandır. Bunlarda demokrasi yok." dedi.

AP'YE SERT TEPKİ 

Erdoğan, Almanya'da, Hollanda'da, İsviçre'de, Belçika'da demokrasinin,  inanç özgürlüğünün olmadığını, bu ülkelerde özgürlük adına bir şeyin  bulunmadığını bildirdi.  Meydanı dolduran kalabalığın, "Vur vur inlesin, batı dinlesin"  sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, asıl dinlemenin 16 Nisan'da olacağını  kaydetti. Sabah Gazetesi'nin Avrupa baskısı Daily Sabah'ın Avrupa  Parlamentosu'na girmesinin yasaklandığını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:  "Hani sizde medya özgürlüğü vardı, hani basın özgürlüğü vardı. Niye  yasakladınız? Hesabını vereceksiniz. Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' de, Tayyip  Erdoğan 'faşist' dediği zaman, 'nazi' dediği zaman rahatla. Size rahat olmayacak.  Niye olmayacak? Siz Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' dediğiniz sürece bilesiniz ki  Tayyip Erdoğan da sizlere 'faşist de diyecek, nazi de'. Niye mi söyleyeyim: Bizim  Avrupa'daki mabetlerimizin duvarlarına bunlar gamalı haç yapıyor mu? Ey devlet  sen neredesin?  Niye bu gamalı haçların yapılmasına müsaade ediyorsun? Bizim  camilerimizin camları, çerçeveleri indiriliyor mu? Peki neden siz bunları takip  etmiyorsunuz, neden? Birçok vatandaşımız Avrupa'da öldürüldü, daha neticesi yok."

 HALEP ORDAYSA ARŞIN DENİZLİ'DE 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tek parti hükümetleri döneminde  ortalama büyüme oranının yüzde 6, koalisyon dönemlerinde yüzde 4 olduğunu ifade  etti.  "Türkiye sadece 1990'ların başlarından beri tek parti iktidarıyla  yönetilseydi, bugünkünden iki kat daha zengin olacaktı." diyen Erdoğan, şu an  kişi başına düşen milli gelirin 11 bin dolar yerine, 22 bin dolara çıkacağını  vurguladı.  O günlerin de geleceğini belirten Erdoğan, cumhurbaşkanlığı sisteminin  devreye girmesiyle, 2023 hedeflerinin yakalanacağını anlattı.  Ulaşımda atılan adımların ortada olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, kendilerinin ise  14 yılda 19 bin kilometre bölünmüş yol inşa ettiklerini bildirerek, "Halep  oradaysa, arşın Denizli'de." dedi.

 DAHA NELER OLACAK NELER 

Yurt genelinde 25 havalimanının olduğunu, bu sayıyı 59'a  çıkardıklarına vurgu yapan Erdoğan, şöyle konuştu:"Bu hayırcılar var ya çok enteresan. Herkes oyunda serbesttir, bunlar  ayrı mesele ama bunlar bir garip. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılırken bunlar  'hayır' diyordu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapılırken, bunlar 'hayır' diyordu,  Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün temelini atıyoruz buna da 'hayır' dediler. Bu  köprüler şimdi şakır şakır hizmeti veriyor. Kendileri de üzerinden rahatlıkla  geçiyor. Çünkü bunlar 'hayır' derken niye dediklerini bilmiyorlar. Şimdi de  'hayır' derken niye dediklerinin farkında değiller. Osman Gazi Köprüsü'nü yapıyoruz yine 'hayır' dediler. 'Ne olacak ya  körfezi dolaşsınlar' dediler. Bizim derdimiz başka. İstanbul-İzmir arasını 3 saat  15 dakikaya indirelim istiyoruz. Aynı şekilde şimdi 18 Mart Çanakkale   Köprüsü'nün temelini attık. İnşallah 2023'de açılışını yapacağız. Dünyanın bir  numaralı köprüsü olacak bu. İki kule arasındaki açıklık itibarıyla bir numara.  Türkiye yapar, çünkü iman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır. Onun için  azmedip yapacağız. 'Ekonomi çöktü' dediler. Ekonomi bitse... 11 milyar Türk  lirası bu köprünün maliyeti. Bunun yarısı Kore'den geliyor yarısı Türk sermayesi.  Bu köprünün temeli atıldı, daha neler olacak neler."

ŞİMDİ OTOMOBİLLERİYLE BEY BEY DOLAŞIYORLAR 

 Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde dünyanın bir numaralı havalimanın  açılışını yapacacaklarına değinen Erdoğan, bu havalimanın ilk etabında yıllık  yolcu kapasitesinin 90 milyon olacağını, 2023'de tamamı bittiğinde ise yolcu  kapasitenin 150 milyona ulaşacağını açıkladı. Hayırcı cephenin buna da "Hayır" diyeceğini anlatan Erdoğan, "Çünkü  hayırcı bunlar. Marmaray'ın temelini attığımızda da 'hayır' dedi bunlar. Niye?  Denizin altından geçiyor ya... İnanmadılar. 'Denizin altından nasıl böyle bir şey  yapacaklar?' dediler. 3 yıl oldu. 3 yılda Marmaray'dan geçenlerin sayısı 200  milyonu aştı. 'Şimdi insanlar raylı sistemden geçiyor ama bir de otomobillerin  geçeceği sistemi kurucağız denizin altından, Avrasya Tüneli' dedik. 'İstemezük'  dediler. Ve biz Avrasya Tünelini de yaptık. Şimdi otomobilleriyle bey bey  geçiyorlar." diye konuştu.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet" diyene olduğu gibi "Hayır" diyene de  saygı gösterdiklerine ancak kimlerin "Hayır" dediğinin önemli olduğunu belirtti.  Kandil'deki PKK terör örgütünün başındaki kişinin "Hayır" dediğini,  İmralı'dakinin "Hayır" dediğini, Pensilvanya'daki FETÖ'cünün "Hayır" dediğini  hatırlatan Erdoğan, "Şimdi 'Hayır' diyenlerin iyi düşünmesi lazım. 'Ben hayır  derken acaba kimlerle beraberim.' diye düşünmesi lazım öyle mi? Kişi  sevdikleriyle beraberdir. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.  Mesele bu."

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYDU 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni  cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre seçimlerin Kasım 2019'da yapılacağını  belirterek, "Eğer o zaman milletim, partim kalkar da aday yaparsa, milletim de  teveccüh gösterirse, o zaman beraber yürürüz. Başka birine teveccüh gösterirse, o  kişi gelir ülkeyi yönetir." dedi.  Erdoğan, konuşmada, miting alanını dolduran  kalabalığa, dün akşam Kanal D ve CNN Türk ortak canlı yayınına çıktığını  anımsatarak, "İzlediniz mi?" diye sordu. Kalabalık, hep bir ağızdan "Evet" diye  bağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Niye evet dediğimizi anladınız değil mi?"  sorusuna da "Evet" yanıtını veren kalabalık, "Şüphe kaldı mı?" sorusuna ise  "Hayır" karşılığını verdi.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim ne içeride ne dışarıda kimseyle kavga etmek, kimseyle aramızı  bozmak gibi bir niyetimiz asla yok. Ama bizim milletimize karşı sorumluluğumuz  var. Biz 81 vilayetiyle bu ülkenin, 80 milyon vatandaşımızla bu milletin, yurt  dışındaki kardeşlerimizin, umudunu bize bağlamış tüm dostlarımızın,  soydaşlarımızın hakkını, hukukunu savunmak mecburiyetindeyiz. Çünkü biliyoruz ki  bu ülke ve bu millet varsa hep birlikte biz de varız. Şayet ülkemizin bütünlüğüne  halel gelirse, milletimizin birliğine, dirliğine zarar gelirse, o zaman kıyamet  hepimiz için kopmuş demektir.  Nasreddin Hoca'nın kıyamet hikayesini biliyorsunuz değil mi? Hoca'ya,  'Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sormuşlar. O da 'Karım öldüğünde küçük kıyamet,  ben öldüğümde büyük kıyamet kopacak.' demiş. Biz de diyoruz ki 'Ülkemizin ve  milletimizin başına kötü bir şey geldiği zaman, hep birlikte kıyameti yaşarız.'  İşte yakın çevremizde yaşananları görüyorsunuz. Suriye'deki yakılmış ve yıkılmış  şehirlerin fotoğraflarına bakıyorsunuz değil mi? Irak'ta yaşanan acıları takip  ediyorsunuz değil mi? Türkiye'yi de işte bu duruma düşürmek isteyenlere karşı en  büyük gücümüz birliğimizdir, beraberliğimizdir."

   Erdoğan'ın, "Onun için, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız,  beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini,  alanı dolduran kalabalık hep birlikte tekrarladı. "İşte mesele bu, 16 Nisan bunun tescilidir, bunun teyididir."  ifadesini kullanan Erdoğan, 4,5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 12  yıl Başbakanlık, son 2,5 yıldır da Cumhurbaşkanlığı yaptığını söyledi.

  YÜREĞİMİZ MİLLETİMİZİN TAMAMI İÇİN ATMIYOR MU?

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Bugüne kadar ülkemizin, milletimizin, herhangi bir şehrimizin veya  vatandaşımızın aleyhine bir adımımız, kötülüğüne yol açacak bir tasarrufumuz  olmamıştır. Yaptığımız hizmetlerden, hayata geçirdiğimiz projelerden hangi  bölgeden, hangi kökenden, hangi mezhepten, meşrepten, görüşten olursa olsun  herkes yararlanmıyor mu? Yüreğimiz milletimizin tamamı için atmıyor mu? Alın  terimiz herkes için dökülmüyor mu? Bu anayasa değişikliğinde farklı olması için  herhangi bir sebep mi var?  

Türkiye için, Türk milleti için, tüm kardeşlerimiz için iyi olacağına,  güzel olacağına, faydalı olacağına inanmasak böyle bir reformun arkasında niye  duralım? 14 yıldır ülkeyi yöneten, halen de Meclisiyle, hükümetiyle, Başbakanıyla  uyum içinde çalışmalarını yürüten bir Cumhurbaşkanı olarak, kendim için bir şey  istiyor olabilir miyim? Bizler faniyiz, 16 Nisan'a çıkmaya elimizde senet var mı?  Yok. Bazıları diyor ki 'Tayyip Erdoğan iyi de Tayyip Erdoğan'dan sonra ne  olacak?' Bu, Tayyip Erdoğan için yapılan bir sistem değil ki, bu farklı bir şey.  Biz eski köhne sistemi bir kenara koyalım, ortaya yeni bir sistem getirelim.  Rejim 1923, orada. Ama biz şimdi yeni bir yönetim sistemiyle bir adım atıyoruz.  Çünkü, Tayyip Erdoğan fani, bugün var yarın yok. Allahım böyle emrediyor. Değil  mi? Ne bir an ileri ne bir geri. Öyle ise yapmamız gereken, öyle bir sistem  kuralım ki kim gelirse gelsin bu sistemle ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacak  bir yapıyı elinde bulsun. Bizim derdimiz bu."

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek amacının ülkeye ve millete, gelecekteki  hedeflere ulaşmayı sağlayacak, birliği, beraberliği ve kardeşliği güçlendirecek  bir yönetim sistemini kazandırmak olduğunu ifade etti. 

 ' MİLLETİMİZİN YARISININ TEVCCÜHÜNÜ KAZANMAK...'

Yeni sisteme göre, seçimlerin Kasım 2019'da yapılacağını anımsatan  Erdoğan, "O zaman milletim, eğer partim beni kalkar da aday yaparsa, milletim de  teveccüh gösterirse, o zaman beraber yürürüz. Başka birine teveccüh gösterirse, o  kişi gelir ülkeyi yönetir. Bu sistemin işleyişi konusunda en büyük güvencem nedir  biliyor musunuz? En büyük güvencem sizsiniz, millettir millet. Çünkü bu milletin  yarısından fazlasının teveccühünü kazanmak öyle kolay bir iş değil. Bunun için  değerlerinizle, birikiminizle, samimiyetinizle, projenizle, programınızla  milletle bütünleşmeniz gerekiyor. Aksi takdirde o sandıktan çıkamazsınız."  sözlerini kullandı. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanların asıl  itirazının sistemin kendisine olmadığını, onların, bu sistemde milletin  kendilerine teveccüh etmeyeceğini bildiklerini belirterek, "Onun için meseleyi  başka taraflara çekmeye çalışıyorlar." dedi.

  "Tek millet için evet mi, tek bayrak için evet mi, tek vatan için evet  mi, tek devlet için evet mi?" sözlerine, kalabalığın "Evet" yanıtını vermesi  üzerine Erdoğan, "İşte bu coşku, bu heyecan var olduğu sürece, Allah'ın izniyle  kimse Türkiye'ye diz çöktüremez. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle,  Gürcüsü'yle, Abhaza'sıyla, Roman'ıyla tek milletiz." diye konuştu.   Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayrağımızın rengi, şehidimizin kanının  rengidir. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir, yıldız şehidimizin ta kendisidir.  780 bin kilometrekare ile bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer  uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometrekare ile tek vatan. Bu vatanda  kimse ne yapamaz? Herhangi bir operasyon yapamaz. İşte şu anda askerimizle,  polisimizle, bütünüyle Tendürek Dağları'nda, Gabar'da, Bestler Deresi'nde  inlerine kadar girdik, giriyoruz. Bu terörü Allah'ın izniyle bitireceğiz. Bu  ülkenin huzuruna, mutluluğuna, refahına kastedenlere oralarda inşallah yaşam  hakkı tanımayacağız." sözlerine yer verdi.

   
"SEN KİMSİN YA! HADDİNİ BİL"

Almanya'nın istihbarat başkanıa sert tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi:  "Açıklama yapıyor. Bir istihbarat başkanı açıklama yapamaz. Diyor ki; biz bu olayların arkasında FETÖ'yü görmedik diyor. Bunu önce muhatabına sor. Türkiye'nin milli istihbarat teşkilatına sor. Sen kimsin ya! Haddini bil! Bu ne demek biliyor musunuz? Almanya'nın en üst düzeyinde olanlar diyor ki, ben söylemiyorum sen söyle! Bu, bu demektir. Siz kime bir kötülük yaparsanız, karşılığını bulursunuz! Daha güçlü bir Türkiye için yönetim sistemini yeniliyoruz. Değişimden korkmadık, bugün de korkmuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok önemli ve faydalı bir değişimdir. Son dönemde Avrupa ülkeleri ve AB ile yaşadığımız sorunlar, bizim demokrasi, insan hakları talebimizden kaynaklanıyor. Düşünün, 1963, 2017.. AB, 54 senedir kapısında bekletiliyor. Neden? Bakın AB içinde bir tane müslüman ülke yok. Türkiye'yi hazmedemiyorlar. Bize nüfusunuz kalabalık diyorlar! Almanya'nın nüfusu da bizim kadar. Bize neden numara yapıyorsunuz? Vatandaşlarımıza yapılan muamelenin Avruğa değerlerine uymadığını söylüyoruz. Eğer Avrupa böyle bir yanlışa düşerse en büyük zararı kendisi görür. Ben bunu söyleyince rahatsız oluyorlar. Bizim yaptığımız Avrupa'yı yanlışları sebepleriyle ikaz etmekten ibarettir. Söylediklerimiz Avrupalılara acı geliyorsa, bilsinler ki biz onları dost kabul ediyoruz onun için söylüyoruz. Türk arkadan hançerlemez, kuyu kazmaz. Avrupalılar merak etmesinler, biz ne söylüyorsak açıkça söyleriz. Bir Türk atasözü vardır: Dost acı söyler! Bizim söylediklerimiz acı geliyorsa, biz onları dost kabul ediyorduk da ondandır. Türk arkadan hançerlemez, arkadan kuyu kazmaz. Biz ne düşünüyorsak açıkça söyleriz."

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hande Fırat'tan dedikodulara 'Erdoğan'lı yanıt24 Mart 2017 Cuma 17:28
  • Aydın Doğan'dan İrfan Değirmenci ve Hande Fırat açıklaması!24 Mart 2017 Cuma 17:26
  • Benden korktular24 Mart 2017 Cuma 17:20
  • 236 Türk o ülkeye iltica talebinde bulundu24 Mart 2017 Cuma 17:14
  • Başbakanlıkta kimlere tahliye çıktı?24 Mart 2017 Cuma 16:45
  • Hüsnü Mübarek serbest24 Mart 2017 Cuma 16:44
  • FETÖ tutuklusu cezaevinde neden öldü?24 Mart 2017 Cuma 16:41
  • THY'den flaş açıklama!24 Mart 2017 Cuma 16:07
  • Bulgaristan sınırı neden kapattı?24 Mart 2017 Cuma 15:54
  • Umutlar denizin altında!24 Mart 2017 Cuma 15:43
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim