Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörü söküp atalım"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, etnik ve mezhebi fitneye dikkati çekti.

EİT'nin yaklaşık 8 milyon kilometrekarelik bir alanda 400 milyonu aşkın bir nüfusu bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Erdoğan, mevcut rakamların teşkilatın potansiyelini yeterince harekete geçiremediğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Erdoğan, “EİT bölgesinin 2015'te dünya nüfusu içindeki payı yüzde 6,2 olmasına karşılık dünya ticaretindeki payı sadece yüzde 2'dir. Öncelikle bölge içi ticareti artıracak adımları atmamız şarttır” dedi.

ULAŞIM KALITESİ ARTMALI

Bu sebeple ECOTA'nın (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması) hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Üye ülkeleri bu projenin faal hale getirilmesi için gerekli şartları yerine getirmeye ben de davet ediyorum. Aynı şekilde ülkelerimiz arasında ticaretin ve temasların artması için hava, kara ve demiryolu bağlantılarının kalitesini de yükseltmeliyiz. Zirvemizin ana temasının 'bölgesel refah için ulaşım, iletişim ve ticaret hatlarının birbirine bağlanması' olarak tayin edilmesi bu husustaki ihtiyacımızın bir tezahürüdür.”

2023 VİZYONU ÇOK ÖNEMLİ

Erdoğan, EİT'nin daha da güçlendirilmesi için önem verilmesi gereken alanlardan birinin de enerji olduğunu belirterek, “Bu konuyu işbirliğimizin önemli bir unsuru haline getirecek her girişime ülkem destek sağlayacaktır. Elbette tarım, çevre, turizm gibi alanlarda da teşkilat platformlarını daha etkin kullanmalıyız. 2023 vizyonuna büyük önem veriyoruz. Bu vizyonun işbirliği çabalarımızı önümüzdeki 10 yıl boyunca etkin şekilde yönlendireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

SİYASİ DAYANIŞMA GEREKLİ

Ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmenin ancak güvenlik ve istikrara yönelik tehditlerin bertaraf edilmesiyle mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan, “her ne kadar bu toplantı bir Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi olsa da bunun asıl çerçevesini çizen siyasettir, siyasi yaklaşımdır. Öyleyse bu kardeşler topluluğu için özellikle adımlarımızı atarken siyaseti bir kenara koymamız mümkün değil. Öyleyse bu siyasi mücadelede birbirimizle olan dayanışmamız çok büyük önem arzetmektedir” dedi.

İSTİKBALİMİZİ TEHLİKEYE ATAMAYIZ

Terörizmin her türüne karşı dayanışma ve iş birliğinin artırılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Türkiye DEAŞ, FETÖ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör şebekeleriyle yoğun bir mücadele yürütüyor. Masum insanları vahşice katleden hiçbir ilke, ahlak ve değer tanımayan bu katil sürülerini bölgemizden söküp atmalıyız. Bu terör örgütlerinin insanlık dışı cinayetleri sebebiyle Müslümanların töhmet altında bırakılmasına asla müsaade edemeyiz. Bölgemizi etnik ve mezhebi temelde çatışma, rekabet ve kaosa sürüklemeye çalışan tertiplere karşı da dikkatli olmalıyız. Yabancı unsurların çıkarları için istikbalimizi tehlikeye atamayız. Öncelikli vazifemiz Suriye, Irak, Yemen, Libya gibi kardeş coğrafyalarda akan kanı durdurmak, fitne ateşini söndürmektir.”

Kendi göbeğimizi kendimiz keselim

Birçok ülkenin sıkıntılarının bulunduğunu, Afganistan'ın, Azerbaycan'ın sıkıntıları olduğunu ifade eden Erdoğan, “Özellikle Dağlık Karabağ sorununu görmezlikten gelemeyiz. 20 yılı aşkın bir süredir devam eden görüşmeler bir neticeye ulaşamamıştır. Minsk Üçlüsü bu işi çözememiştir. Öyleyse biz kendi göbeğimizi beraber, birlikte kesmek zorundayız. Burada gerek ECO gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak dayanışma içerisinde bu adımları kararlılıkla atmak durumundayız” dedi.

Ermenistan'ın işgalci tavrının her tür uluslararası toplantıda dillendirilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, “Gerek ECO gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bunun sürekli takipçisi olmak durumundayız” diye konuştu.

Erdoğan, aynı durumun Afganistan için de geçerli olduğunu, Afganistan'ın kendi başına bırakılması halinde terörden kurtulamayacağını aktardı. Erdoğan, haksız bir izolasyona tabi tutulan KKTC ile dayanışmanın da artırılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, KKTC'nin EİT bünyesindeki geçici gözlemcilik statüsünün sürekli hale getirilmesi gerektiğini de söyledi.

Ruhani ile bir saat

13. EİT Liderler Zirvesi'nin açılışında liderler aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminde, Erdoğan'ın sağında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, solunda ise Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yer aldı. Zirvenin açılış konuşmasını EİT dönem başkanlığını Pakistan'a devreden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. Dönem başkanlığını üstlenen Pakistan Başbakanı Navaz Şerif de katılımcılara hitap etti. Zirvede Erdoğan, ikili görüşmelerde bulundu.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldikten sonra İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Serena Otel'deki görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan, ardından Pakistan Başbakanı Şerif'in EİT'e katılan liderler onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.

Adaleti tesis etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Pakistan ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, “Kadını Güçlendirme Programı Toplantısı”nda konuştu. Kız çocuklarının eğitimi, kadına yönelik şiddet ve yoksulluk gibi sorunlar karşısında yanlış algılarla mücadele etmek gerektiğini belirten Emine Erdoğan, geleneksel algıların değiştirilmesi konusunda işbirliği yapmanın önemine işaret etti. Erdoğan, “Adalet duygusunu küresel ölçekte tesis edebilmek için uluslararası kamuoyunu harekete geçirecek kampanyalar düzenlemeliyiz” diye konuştu.