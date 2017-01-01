  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAYENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü kaynağından yok edeceğiz

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü kaynağından yok edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız. Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında "Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız"dedi.


Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk saatlerinde Ortaköy'de  meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Saldırıda hayatını kaybeden  güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyor, elim olayda  yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin  yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini  kullandı.


'KAOS YARATMAK İSTİYORLAR'

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri  de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın  moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe  soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle,  bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. Terörle mücadelesini sürdürmekte  olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne  gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Farklı terör örgütlerinin  ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden  bağımsız olmadığının farkındayız."

'MÜCADELE AZMİMİZİ KAMÇILIYOR'

Türkiye'ye yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme  konusunda da kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:   "Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte,  mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir. Ülke ve millet  olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına  değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna  kadar mücadele edeceğiz. İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan  dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu elim  saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza  tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanı Soylu saldırganın nasıl kaçtığını açıkladı01 Ocak 2017 Pazar 13:30
  • Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı!01 Ocak 2017 Pazar 13:16
  • İstanbul Maltepe'de patlama31 Aralık 2016 Cumartesi 03:05
  • Raylı sistem çalışacak31 Aralık 2016 Cumartesi 02:58
  • Ak Partili milletvekili Bennur Karaburun kaza geçirdi31 Aralık 2016 Cumartesi 02:55
  • Yılbaşı için kılıktan kılığa girdiler31 Aralık 2016 Cumartesi 02:54
  • Emekliye promosyon31 Aralık 2016 Cumartesi 02:52
  • AVM otoparklarına yeni sürpriz31 Aralık 2016 Cumartesi 02:50
  • 2016-ALES sonuçları açıklandı31 Aralık 2016 Cumartesi 02:25
  • Trump, Putin'i övgüye boğdu!31 Aralık 2016 Cumartesi 02:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim