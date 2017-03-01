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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunlar aşılacak"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunlar aşılacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'da 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada çarpıcı mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı notlar şöyle oldu:

"Mevcut rakamlar potansiyelimizi yeterince harekete geçiremediğimizi ortaya koyuyor. Ülkeler arasında ticaretin artması için hava, kara ve deniz yolu ulaşımının kalitesini artırmalıyız. Her türlü ticari gelişimine ülkem hazır. 2023 vizyonuna çok önem veriyoruz.

Bugün teşkilatın her yıl birçok konuda toplantılar yaptığımızı ancak somut projelerde yeterince mesafe alamadığımızı görüyoruz. Teşkilatı sahiplenme konusunda da bazı sorunlarımız var. Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Burada sorunları aşacağımıza inanıyorum. Zirvenin başarılı bir şekilde tamamlanacağına inanıyorum.

Her ne kadar bu toplantı bir ekonomik işbirliği zirvesi olsa da asıl çerçevesi siyasettir, siyasi yaklaşımdır.

Adımlarımızı atarken siyaseti bir kenara koymamız mümkün değildir. Birçok ülkemizin sıkıntıları var.

Afganistan'ın, Azerbaycan'ın sıkıntıları var. Dağlık-Karabağ sorunu var. 20 yılı aşkın süredir devam eden görüşme bir neticeye ulaşamadı. Burada gerek ekonomi gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak adımlarımızı kararlılıkla atmalıyız. Ermenistan'ın işgalci tavrını her toplantıda dillendirmek durumundayız.

Müslümanların töhmet altında bırakılmasına asla müsaade edemeyiz. Ülkelerimizi taarruza sürüklemeye çalışanların karşısında yer almalıyız. Öncelikli vazifemiz Suriye, Irak, Yemen gibi yerlerdeki fitne ateşini söndürmeliyiz, akan kanı durdurmalıyız.

Bu organizasyondaki emeği geçen kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

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