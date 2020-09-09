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Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki adımlarına yönelik Yunanistan ve Fransa’nın karşı hamleleri masaya yatırıldı.

Toplantıda, Oruç Reis gemisine bir saldırı girişimi olursa nasıl adım atılacağına dair bazı sorular da yöneltilirken, bu konuda “Oruç Reis gemisini koruma görevi yürüten savaş gemilerine ilk ateşi açmama ve karşı taraftan herhangi bir hamle gelmesi durumunda gereğini yapma konusunda talimatların verildiğini” bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi! Hamle geldiği an...

İki ülkenin Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşıma girişimleri ele alınırken, “Bu platforma taşımak onların haklı oldukları anlamına gelmez. Türkiye, kendine güveniyor ve haklı” değerlendirmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi! Hamle geldiği an...

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Önceki gün yapılan kabine toplantısında, koronavirüs salgınıyla mücadelenin ardından üzerinde en fazla durulan konu Doğu Akdeniz ve Ege’deki gelişmeler oldu. Yunanistan’ın ve bu ülkeye destek veren Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan gelişmeleri BMGK’ne taşıma girişimi kapsamlı değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi! Hamle geldiği an...
BM’nin bu tarz konularda “bir pozisyon almadığı”, bu tarz konuların “diplomasiyle ve suhuletle” çözümünden yana olduğu bilgisi kabineyle paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi! Hamle geldiği an...

Türkiye’nin uluslararası hukuk nezdinde tezlerinin haklı olduğu vurgularak, “Bu platforma taşımaları onların haklı olduğu anlamına gelmez. Kendimize güveniyoruz, uluslararası hukuk nezdinde Türkiye haklı” değerlendirmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi! Hamle geldiği an...

Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres’e yakın zamanda mektup yazdığını da hatırlattı. Çavuşoğlu hem kendisinin, hem de tüm diplomatik yollar kullanılarak uluslararası ve ilgili kurumlara “Ön koşulsuz Yunanistan otursun, tezine güveniyorsa anlatsın... Hangi uluslararası hukukta hangi hakları varmış, bizim ne haklarımız varmış. Biz konuşmaya varız” mesajı verildiğini kabineye aktardı.

Oruç Reis talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi! Hamle geldiği an...

Toplantıda bakanlar tarafından Doğu Akdeniz’de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis gemisine bir saldırı girişimi olursa nasıl adım atılacağına dair bazı sorular da yöneltildi. Bu konuda “Oruç Reis gemisini koruma görevi yürüten savaş gemilerine ilk ateşi açmama ve karşı taraftan herhangi bir hamle gelmesi durumunda gereğini yapma konusunda talimatların verildiğini” bilgisi paylaşıldı.

Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni bir Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edilmişti. İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 11 gün uzatılmış oluyor.

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