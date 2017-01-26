  • BIST 83.487
  • Altın 147,531
  • Dolar 3,8475
  • Euro 4,1283
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum için sahaya iniyor

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum için sahaya iniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahaya iniyor. Erdoğan, anayasa değişikliği için başta 30 büyükşehir olmak üzere birçok ili ziyaret edecek.

Referandum sürecine ilişkin Ak Parti kendi planlamasını yaptı. Başbakan Binali Yıldırım sahada olacak, il il gezecek. Kaynaklar, Başbakanlığı kaldıran bir sistemde başbakanın meydanlarda sistemi anlatmasının halkı iknada önemli olduğuna dikkat çekti. Bakanlar ve teşkilat da çalmadık kapı bırakmayacak ama asıl planlamalar Beştepe'de yapılıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da  sahaya indiyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, yılbaşından bu yana il ziyaretlerine başlayan Cumhurbaşkanı'nın toplu açılış ve il ziyaretlerine devam edeceğini belirtiyor. Henüz miting programları netleşmeyen Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, özellikle 30 büyükşehiri ziyaret edecek. Erdoğan'ın meydanlarda sistemin neden gerekli olduğunu anlatması, çift başlılığın yaratacağı sorunlara dikkat çekmesi ve bu çerçevede halkın desteğini istemesi bekleniyor.

'MANİ BİR DURUM YOK'

Erdoğan Afrika ziyareti öncesi havalimanında bir soru üzerine meydanlara inmesini engelleyecek bir durum olmadığını söylemişti. Başbakan Binali Yıldırım da kampanyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile koordine edeceklerini açıklamıştı

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Belediyesi’nin düzenlediği, “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri Ön Elemede Rekor Oy Kullanıldı”26 Ocak 2017 Perşembe 14:01
  • Trump Suriye'de beklenen adımı atıyor!26 Ocak 2017 Perşembe 13:33
  • Eminönü'de annesinin denize attığı bebek aranıyor26 Ocak 2017 Perşembe 13:22
  • IŞİD, antik kent Palmira'yı imha etti20 Ocak 2017 Cuma 12:38
  • IŞİD'in ürettiği savaş uçağı bulundu! Bitirmiş olsalardı...20 Ocak 2017 Cuma 12:35
  • Binali Yıldırım: Başkanlık döneminde MHP'li bakanlar atanabilir19 Ocak 2017 Perşembe 18:51
  • Diyarbakır'daki saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi19 Ocak 2017 Perşembe 18:45
  • Demirtaş hakkında açılan bir davada beraat kararı19 Ocak 2017 Perşembe 18:41
  • Bursa'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı19 Ocak 2017 Perşembe 18:39
  • CHP'li Bingöl: İşbirliğinin nedenini Başbakan açıkladı19 Ocak 2017 Perşembe 18:37
    • Eksi 40 derecede üretilen domatesler ihraç edilecek
    • Fatih Belediyesi’nin düzenlediği, “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri Ön Elemede Rekor Oy Kullanıldı”
    • Tarih belirlendi
    • IŞİD'in canlı bomba kuryesi yakalandı
    • Kocama alerjim var
    • Canan Karatay Palm yağıyla ilgili...
    • Emri Veren Terörist Belli Oldu
    • 129 Bin Kişilik ByLock Listesi
    • Son 15 Yılın Sınavları Mercek Altına Alınacak
    • Ataköy'de yaşamını yitiren Şengezer ile ilgili acı detay
    FOTO GALERİ
    • Joanna Krupa'dan çekici kareler!
    • Güzeller hayran bıraktı
    • Sylvie Van'dan seksi kareler!
    VİDEO GALERİ
    • Alex - Gidelim Buralardan
    • Sila - Afitap
    • Beyazıt Öztürk, Ayşe Çelik'in Telefon Bağlantısıyla İlgili Konuştu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim