Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı, görüşme, haberler
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