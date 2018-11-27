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Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP ile karşılıklı jestler olacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP ile karşılıklı jestler olacak
Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MHP ile mutabakat yapıyorsak, karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere hem MHP ile yerelde yapılacak ittifak hem de henüz açıklanmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Ankara ve İzmir belediye başkan adayları açıklandı ama İstanbul  açıklanmadı. İstanbul ile ilgili bir sıkıntı mı var, yoksa istişareler devam mı  ediyor?" sorusu üzerine Erdoğan, "Arkadaşlar şu anda çalışmalarını yürütüyorlar.  Sorun falan herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Binali Yıldırım'ın ismi  geçiyor." sözleri üzerine, "Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın." diye konuştu. Başka bir gazetecinin, "Bazı iddialar ortaya atıldı, günlerdir onlar  konuşuluyor. Sayın Binali Yıldırım'ın ismi ön plandaydı ama Yıldırım ile ilgili  özel bir düzenleme yapılacağı iddia edildi." sözlerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "O zaman ben sana bir soru soracağım. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Hadi  bakalım ispat edin iddianızı." karşılığını verdi.

Aynı gazetecinin, "Benim iddiam değil efendim." sözleri üzerine,  "Kimin?" diye soran Recep Tayyip Erdoğan, "Siz gazetecisiniz, almanız lazım  ağızlarından onları." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Binali Yıldırım belediye başkan  adayı olarak gösterilirse, protokol düzenlemesi yapılması gerekir mi?" sorusuna,  "AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkarmama gibi bir sorunu olur mu?  Görüyorsunuz hepsi tıkır tıkır tıkır gidiyor. Şu ana kadar illerde 61 tane açıklayan var mı?" diye konuştu.

İSTANBUL MHP İLE ORTAK AÇIKLANABİLİR Mİ?

 "İstanbul MHP ile ortak açıklanabilir mi?" sorusu üzerine ise Erdoğan,  şöyle konuştu: "Görüşmelerimizi Sadir Bey (Durmaz) MHP adına, bizden de Mehmet Bey  (Özhaseki) teknik çalışmaları yapıyorlar. Bu teknik çalışmaları  neticelendirecekler, neticelendirdikten sonra bize takdim edecekler. Kalan  yerleri de inşallah biz Sayın Başkanla beraber oturacağız, konuşacağız, nihayete  erdireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "AK Parti'nin jest olarak  Adana, Osmaniye gibi illerde aday çıkarmayacağı konuşuluyor. AK Parti 81 ilde  aday çıkaracak mı? MHP'ye bir jest olabilir mi?" sorusuna "Bizim de benzer  şeylerimiz var. Eğer bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki  olacak." karşılığını verdi.

"Dönüşte tekrar görüşecek misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Ne demek? Tabii  her zaman." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O jest kapsamında Osmaniye, Adana ve  Manisa olabilir mi?" sorusu üzerine de "Niye olmasın?" diye konuştu.

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