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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA UMH BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI SERRAC'I KABUL ETTİ

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA UMH BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI SERRAC'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile Biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı ile Serrac  bir araya geldi. Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı çalışma  ofisinde basına  kapalı gerçekleşen görüşme  yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.

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