Cumhurbaşkanı ile Serrac bir araya geldi. Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA UMH BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI SERRAC'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile Biraraya geldi.
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