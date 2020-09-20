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- Meral Akşener’den Erdoğan’a sert sözler
- Ödenecek paraya üç köprü yapılır!
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- Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
- Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
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- İngiltere’de karantina kurallarını ihlal edenlere 10 bin sterlinlik rekor ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü.
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- 15:40 - Meral Akşener’den Erdoğan’a sert sözler
- 15:32 - Ödenecek paraya üç köprü yapılır!
- 15:21 - Toprak Razgatlıoğlu İspanya yarışında kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı!
- 15:14 - Mithat Can Özer rahatlığıyla Pes dedirtti!
- 15:10 - Hande Erçel neden yakın koruma ile geziyor?
- 15:01 - Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
- 14:55 - Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi
- 14:52 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
- 14:49 - Bakan Akar'dan Yunan gazetesine çok sert tepki!
- 14:46 - Vakalar arttı: Ankara'da neler oluyor?
- 14:43 - AstraZeneca'nın aşı çalışmalarında ikinci gönüllüde de yan etki görüldü
- 14:39 - Navalny tedavi gördüğü hastanede yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı
- 14:33 - Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli ayrıldı mı?
- 14:31 - NASA'dan açıklama: 31 Ekim’de nadir görülen ‘Mavi’ dolunay gerçekleşecek
- 14:26 - İngiltere’de karantina kurallarını ihlal edenlere 10 bin sterlinlik rekor ceza
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