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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü.

 

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Erdoğan ve Taçi, Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Programa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. 

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
      
 
 
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