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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu! 'Ahtapotun kollarını kestik'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu! 'Ahtapotun kollarını kestik'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen programında halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz  Türk milletinin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının, iradesine yönelik  saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır. 15 Temmuz milli iradenin  vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı insanlık tarihine  altın harflerle yazılmış büyük  bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu  mücadelenin ve zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe  girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler  Köprüsü'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"nda  halka hitap etti.

Erdoğan, "15 Temmuz Destanı'nı selamladığımız bu anlamlı günde 100  bini aşkın hatm-i şerifle, dualarla, Kur-an'ı Kerim tilavetleriyle şehitlerimizin  ruhlarını mesrur eylemek üzere bu adımları attık ve bugün sabahtan itibaren  hamdolsun bu yoldaki 81 vilayette anma törenlerimiz devam ediyor. Herkese  teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar  karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza  sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelede yurt  dışı operasyonlara kadar vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için şehadete  yürüyen tüm kahramanları tekrar kemal-i edeple yad ediyorum. Gazilerimize,  cesaretleri ve fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor,  Allah'tan hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın Nesli" şiirinden "Asım'in nesli...  diyordum ya...nesilmiş gerçek. / İşte çiğnetmedi namusunu, çignetmeyecek. /  Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar... / O, rüku olmasa, dünyada eğilmez  başlar." ve "Çanakkale Şehitlerine" şiirinden "Vurulup tertemiz alnından, uzanmış  yatıyor, / Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!" dizelerini okuyan  Erdoğan, "Rabbim onları cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın, Sevgili  Peygamberimize komşu eylesin. Yüce Mevla, şehitlerimizin canlarını feda ederek  yaptıkları şahitliği dergahı izzetinde kabul etsin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda  yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin  hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir  direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bir yandan daha ömrünün baharındaki,  16-17 yaşındaki gencecik fidanları toprağa vermenin acısını yeniden yaşarken,  aynı zamanda da vatanımızı kurtarmanın onurunu hissediyoruz. Şüphesiz hiçbir  zafer, altın tepside sunulmaz. Fetih sancağı kolayca burca dikilmez. Bedel  ödemeden hiçbir başarı elde edilmez. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin  gerisinde fedakarlık vardır, azim, dirayet ve cesaret vardır. Buna özellikle  Çanakkale Zaferimizle İstiklal Harbimizde çok yakından şahit oluyoruz."

Pakistan milli Şairi Muhammed İkbal'in "Osmanlıların üzerine bir keder  dağı yıkılmışsa sen hiç üzülme, çünkü şafak yüz bin yıldızın kanı dökülmeden  sökmez." mısralarını okuyan Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nda milletin istikbali için  binlerce yıldızın, binlerce yiğidin, binlerce şehidin kanının döküldüğünü  hatırlattı.

15 Temmuz Zaferi'nin de böyle büyük bir fedakarlığın eseri olduğunu  dile getiren Erdoğan, "Bu zafer milletimizin direnişi yanında, o gece tanklara,  uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Silah ve  bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti, cesareti,  dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvay-ı Milliye  şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları  karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği  evlatlarından vazgeçmiş ancak vatanına namahrem elinin değmesine müsaade  etmemiştir." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın "Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, / Siper  et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. / Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,  / Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın." mısralarını okuyan Erdoğan,  "İşte bu millet, vücudunu böyle siper etti. F-16'lara siper etti, bomba yağdıran  helikopterlere siper etti, tankların altına yattı, yılmadı, usanmadı, çünkü onlar  bir şeye inanmıştı, 'Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda, / Canı, cananı  bütün varımı alsın da Hüda, / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Böyle  yürüdü... 1 asır önce 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla Kurtuluş Savaşı'nı  zaferle taçlandıran Türk milleti 15 Temmuz gecesi de 'Gün vatana sahip çıkma  günüdür' diyerek darbecileri püskürtmüştür. 100 sene önce Anadolu'yu işgalcilere  dar eden kahramanların torunları 15 Temmuz'da da FETÖ'cü alçaklara meydanları,  sokakları, işte bugün üzerinde toplandığımız şu köprüyü dar etmiştir. Bu millet  FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin  uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla  iftihar ediyorum." şeklinde konuştu.

"Ya Rab, bu millete hizmet etmeyi bizlere nasip et." diyen Erdoğan,  şunları kaydetti:

"İnşallah efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimiz bu yolda  çok daha büyük hizmetler vermeye bizleri muktedir kıl. 15 Temmuz Türk milletinin  yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar  karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır. Şairin dediği gibi 'Ezan-ı bilal  için, o şanlı hilal için, bizler istiklal için kıyam ettik, kıyam.' 15 Temmuz  milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı  insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır."

"15 TEMMUZ TÜM TÜRKİYE'NİN ZAFERİ"

Başkan Erdoğan, bu töreni sadece İstanbul ve Ankara'da yapmadıklarını,  şu anda 81 vilayette tören yapıldığını dile getirerek, 15 Temmuz'un tüm  Türkiye'nin, milletin tüm fertlerinin zaferi olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un kendileriyle beraber dünyanın dört bir yanında adalet ve  özgürlük mücadelesi veren tüm mazlumların zaferi olduğunu aktaran Erdoğan, "Şu  anda Moskova'da da bu törenler yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Her yerde,  batıda her yerde, çünkü bu nabız, sadece bir noktada atmadı, atmıyor. Her yerde  atıyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Nasıl İstiklal Harbi'miz ülkemizde yeni bir dönemi  başlatmışsa, 15 Temmuz zaferimiz de Türkiye'nin önünde yeni kapılar araladı. 15  Temmuz gecesi dökülen şehit kanları, bağımsızlığımızı korumanın yanında,  milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirmesine de vesile oldu."  ifadelerini kullandı.

Demokrasi nöbetleriyle başlayan, tarihi Yenikapı Mitingi ile ete,  kemiğe bürünen bu dayanışma ikliminin başta terör ve vesayetle mücadele olmak  üzere, Türkiye'yi tüm cephelerde daha da güçlendirdiğine işaret eden Başkan  Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii 7 Ağustos... Orada Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü  hamdolsun Cumhurun İttifakı'yla devam ettirdik. Aynı kararlılıkla bunu inşallah  devam ettireceğiz. FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızından tasfiye sürecini  hızlandırırken, yurt dışında da özellikle PKK ve uzantılarına karşı başarılı  operasyonlar gerçekleştirdik. Önce Fırat Kalkanı Harekatı, daha sonra Zeytindalı  Operasyo'nu ile sınırlarımızda, ülkemize yönelen terör tehdidini kaynağında  bertaraf ettik. Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı hamdolsun derdest ettik.  Zeytindalı'nda 4 bin 600'e yakın teröristi yok ettik. İçeride 1400'ü aşkın  teröristi bu yıl içinde aynı şekilde etkisiz hale getirdik. Ne dedik? İnlerine  gireceğiz dedik. İnlerine girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz  kovalayacağız. Nereye giderlerse gitsinler, bu milletin huzurunu kaçıranlar,  karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu, polisimizi bulacak, güvenlik  korucularımızı bulacak."

"YENİ YÖNETİM SİSTEMİYLE TÜRKİYE'NİN SIÇRAYIŞINI BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke hudutları içerisinde  artık sabotajlara, karartma eylemlerine maruz kalmadan tüm terör örgütleriyle çok  daha başarılı bir mücadele yürüttüklerini vurgulayarak, "Ayrıca Türkiye'yi  vesayetin boyunduruğundan tamamen kurtaracak, demokrasimizin önünü açacak yönetim  sistemimizi kalıcı istikrara kavuşturacak önemli adımlar attık. Artık yönetim  sistemizi malum değiştirdik ve yeni yönetim sistemiyle birlikte Türkiye'nin gerek  ülkemizde, gerek tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz. Bundan hiç  endişeniz olmasın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hem milleti bir hayaliyle  buluşturduklarını hem de ülkeyi büyük bir çileden kurtardıklarını dile getiren  Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu tarihi değişimle Türk demokrasisine çağ atlattık. 15 Temmuz ile  demokrasimizin rüşdünü tüm dünyada ispat ettik. Tüm bu gelişmelerle ülkemizde  artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık. Yıl dönümleri aynı  zamanda muhasebe ve murakabe günleridir. Ülke, millet ve devleti yönetenler  olarak, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarımızdan çok büyük dersler  çıkardığımıza inanıyorum. Öncelikle 15 Temmuz bizlere kimin ülkemizin kara gün  dostu olduğunu, kimin de sadece iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Biz millet  olarak derin bir hafızaya sahibiz. Yaşadığımız hadiseleri ikide bir gündeme  getirmesek de onları asla unutmayız, unutturmayız."

"15 TEMMUZ ASLA UNUTULMAYACAK"

Erdoğan, onun için 15 Temmuz'un asla unutulmayacağını ve  unutturmayacaklarını vurgulayarak, "O bizim için bir tarihe kayıttır. Geçmiş  tecrübelerden aldığımız derslerle geleceğimizi aydınlatacak adımlarımızı atarız.  15 Temmuz sürecinde şahit olduğumuz riyakarlıkları da aynı şekilde hafızamıza  kaydettik, not ettik." ifadelerini kullandı.

"AHTAPOTUN KOLLARINI KESTİK"

"O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret  edenleri hiçbir zaman unutmayacağız." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha darbe teşebbüsünün ilk anlarından itibaren demokrasimize destek  verenlerle, cuntacıların yanında yer alanları asla aynı kefeye koymayacağız.  Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Her şey bittiğinde hatırlayacağımız  düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın, daha doğrusu dost bildiklerimizin  sessizliği olacaktır.' Burası çok önemli. Hele hele ülkemizden kaçan darbecileri  bağırlarına basanların ilkesizlikleri asla hafızamızdan silinmeyecektir. Açık ve  net söylüyorum, kimin, nerede, nasıl tavır takındığını çok iyi biliyoruz. Kimin  kimlerle iş tuttuğunun da gayet iyi farkındayız. Umutlarını FETÖ'cü cuntaya  bağlayanların, olayların seyri değişince nasıl hayal kırıklığı yaşadıklarını,  nasıl öfkelendiklerini de biliyoruz. İlişkilerimizi belirlerken, diğer konular  yanında darbe teşebbüsüne karşı tavrı da dikkate aldık, alıyoruz, alacağız. Bunun  yanında gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında FETÖ ile mücadelemizi aralıksız  devam ettireceğiz. İşte Azerbaycan'dan geldi. Ukrayna'dan 2 tane arka arkaya  geldi. Takip ediyoruz, gelecekler, gelecekler... Pensilvanya'daki mel'unun  takiyye, hile, yalan, dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun  kollarını kestik, bu böyle biline. Son 2 yılda örgütün devlet, iş dünyası,  bürokrasi, ticaret, medya ve sivil toplum alanlarındaki yapılanmalarını büyük  ölçüde çökerttik."

Başkan Erdoğan, yoğun diplomatik temasları sayesinde bugüne kadar, 16  ülkede örgütün okul adı altında açtığı fitne yuvalarını kapattırdıklarını, 80'in  üzerinde firari ele başını kaçtıkları yerlerden ülkeye getirtip yargıya teslim  ettiklerini söyledi.

Türkiye'de devam eden davaların artık yavaş yavaş neticelenmeye  başladığına işaret eden Erdoğan, "Suçlular titizlikle belirlenerek, o gece  ülkemize ihanet eden, milletimize kurşun sıkan katiller en ağır cezalara  çarptırılıyor." diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN "İDAM" SLOGANI

Erdoğan, son FETÖ'cü hain hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk  içinde kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Bu sırada vatandaşlar "idam"  sloganları attı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii bunların hepsi müzakere  masasında, müzakere edeceğiz. Zira şehitlerimizin kanını yerde asla bırakamayız,  gazilerimizin kanını asla yerde bırakamayız, hesabını soracağız." ifadelerini  kullandı.

 

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