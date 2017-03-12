Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal gidicidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde Hollanda'da Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tavrı anlattı. Erdoğan, "Sabah 4 buçuğa kadar telefonum durmadı, sürekli aradım. Fatma Betül kardeşime 'sürekli arayacaksın' dedim. D

Erdoğan şöyle konuştu:

"KAPIYI AÇMIYORLAR"

Uluslararası hukukta büyükelçilikler, konsolosluklar kendi topraklarıdır o ülkelerin. Yani şu anda Hollanda'daki büyükelçilik de konsolosluk da bizim toprağımızdır. Düşünebiliyor musunuz, kapıyı açmıyorlar. İçeriden konsolosu dışarı çıkartmıyorlar ve Bakanımızı oraya göndermiyorlar.

"DEMOKRASİ NEDİR ONU ÖĞREN"

Bunu yapan kim? Hollanda. Kim bu? Avrupa Birliği üyesi. Senin her yerin Avrupa Birliği üyesi olsa ne yazar? Sen önce uluslararası hukuku öğren. Demokrasi nedir onu öğren. Yeri geldiği zaman Türkiye'ye demokrasi dersi vermek isteyenler önce bunu öğrenin bunu.

"NE YAPACAĞINIZI BİLİYORSUNUZ DEĞİL Mİ"

Hollanda'daki Hollanda vatandaşı kardeşlerime sesleniyorum. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Gereğini nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Şu an Hollanda'daki vatandaşlarımız bizi ekranları başında izliyor. Almanya, Belçika, İskandinav ülkeleri izliyor. Hepsine sesleniyorum. Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Türkiye düşmanlarına karşı, Cumhurbaşkanınıza düşmanlık yapanlara karşı orada ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Kullanacakları oyları nasıl değerlendireceklerini onlar çok iyi biliyorlar.

"YAPTIRIM UYGULAMAYA DAVET EDİYORUM"

Buradan Avrupa Birliği organlarını ve demokrasiyi, insan haklarını, hukuk devletini koruma misyonuyla çalışan tüm uluslararası kuruluşları, Hollanda'ya karşı seslerini yükseltmeye hatta yaptırım uygulamaya davet ediyorum.

"DUR DAHA BEDEL ÖDEMEDİN DUR"



Bir süredir Almanya başta olmak üzere, hemen tüm Avrupa ülkelerinde benzer zorluklarla karşılaşıyoruz. Bugün çıkmış Hollanda Başbakanı açıklama yapıyor; 'Türkiye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz.' Neyi düzeltiyorsun ya, dur bakalım, dur. Daha sen bedel ödemedin, dur. Önce bunun hesabını vereceksin.

"BUNLAR BİRBİRİNİ ISIRMAZ"

Şu anda biz sabırlıyız ve sabırla bu işin üzerine giderek, bu işin hesabını soracağız. Öyle bu burada kalmaz. Hollanda'da yaşanan hadise, diplomasinin, uluslararası hukukun, teamüllerin, nezaketin ayaklar altına alınmasıdır. Avrupa'dan ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Niye? Bunlar birbirini ısırmaz, ısırmaz, aynıdırlar.

"BUNUN ADI SKANDALDIR"

Hollanda, Avrupa Birliği üyesi bir hukuk devleti gibi değil, bir muz cumhuriyeti gibi davranmıştır. Yıllarca Türkiye'ye insan hakları, hukuk, demokrasi nutukları çekenlerin kendilerinin aslında bu değerlerden ne kadar uzak olduğunu tüm dünya gördü. Şimdi yaptıkları terbiyesizliğe kılıflar uydurmaya çalışıyorlar. Ne söylerlerse söylesinler, mızrak çuvala sığmaz, yapılan işin adı bir skandaldır. Hollanda, bu terbiyesizliğinin bedelini mutlaka ödeyecektir.

"ATLARIYLA İTLERİYLE SALDIRDILAR"

Hollanda’da atlarıyla itleriyle saldırarak vatandaşlarımızı, gazetecileri darp etmişlerdir. Daha bedel ödemediler. Bunun hesabını verecekler. Gün ola harman ola, şu anda biz sabırlıyız. Sabırla bu işin üzerine giderek bunun hesabını soracağız. Avrupa'dan ses çıkmıyor, bunlar birbirini ısırmaz. Bu yapılan skandaldır. Kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Ama mızrak çuvala sığmaz. Hollanda bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.

ÇEKİCİYLE ALIP GÖTÜRECEĞİZ DİYORLAR...

Sabah 4 buçuğa kadar telefonum durmadı, sürekli aradım. Fatma Betül kardeşime sürekli arayacaksın dedim. Düşün ya, arabanın içerisinde mahkum, eğer inmezse, eğer buradan bizim tayin edeceğimiz araca binmezse buradan çekiciyle alıp götüreceğiz diyorlar. Şu vahşete bak. Var mı eğilmek ya? Biz Allah'ın huzurunda secde de eğiliriz.

Gaziler baktım ki, Hollanda konsolosluğuna yürüyorlar. Bana da telefonda diyorlar ki “reisim neredeyiz biliyor musun?” hayırdır neredesin? “Şimdi konsolosluğa gidiyoruz, Rotterdam’da ne varsa burada da o var”

"ER YADA GEÇ KEMAL GİDİCİDİR"

Ana muhalefetin başındaki zat, milleti aldatmak için yalan söylüyor. Tutturmuş bir tek adamlık tek adamlık. Varsa yoksa tek adam sensin ya. Yedi seçim kaybettin hala partinin başında duruyorsun ya, tek adam sensin. Eğer senin partinin mensuplarnın iradesine saygın olsa bırakıp gitmen lazım. Tabanına saygın olsa bırakıp gitmen lazım. Batı’da bir partinin başkanı, bir seçim iki seçim kaybetse, istifasını verir gider. Ama bu anlamaz bu işten. Ama er yada geç Kemal gidicidir. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez.