Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında samimi sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine iştirak etti.

Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer alarak, Genel Kurul'a hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından, Erdoğan'ın yemekte ABD Başkanı Trump ile birlikte samimi bir fotoğrafı paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yemek sırasında tercüman vasıtası ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan, daha sonra Genel Kurul'da yaklaşık 25 dakikalık bir konuşma yaptı.