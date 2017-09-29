CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HEPSİ YOK OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi adını taşıyan imam hatip lisesinin açılışında yaptığı konuşmada "Buradan ilim adamları da yetişti, nice akademisyenler, profesörler yetişti. Yok yok hepsi oldu" dedi.

Erdoğan, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açılışını yaptığımız Anadolu İmam Hatip Lisemiz 45 milyon liralık, Anadolu lisemiz ise 15 milyon liralık bir yatırımla hizmetinize sunulmuştur. Bundan sonra da hayırseverlerimizin benzer hizmetlerinin artarak devam edeceğine inanıyorum.

'BU OKUL BİR EKOLDÜR'

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi başlı başına bir ekoldür. Biz burada öğrenci iken İstanbul'da başka imam hatip okulu yoktu. Sadece burasıydı. Okulumuzun mezunlarına baktığımızda siyasetten bürokrasiye her alanda çok önemli başarılara imza atmış isimlerin olduğunu görüyoruz. Buradan belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar yetişti. Başbakanlar, cumhurbaşkanları yetişti.

'ÖĞRETMENLERİMİZ BİZE 'ÖLÜ YIKAYICISI MI OLACAKSINIZ' DİYE SORARDI'

Bazı öğretmenlerimiz de bize şunu söylerlerdi, ölü yıkayıcısı mı olacaksınız? Ölü yıkamayı dahi aşağılayanlar olmuştu. Halbuki ilk adım atıldığı zaman ölüleri yıkayacak gassal denilen, bunu yetiştirmek üzere bu okulların kurulması var idi. Buralardan hamdolsun bizler yetiştik. Bilim adamları yetişti. Baktılar ki, bunlar farklı gidiyor bu sefer ön kestiler. Kapatalım dediler, kapattılar. Türkiye genelindeki öğrenci potansiyelini 600 binden 60 bine düşürdüler. Ne ile? Meşhur 28 Şubat'la. Şu an 1 milyon 300 bin öğrencisi var. Kemiyet değildir aslolan, keyfiyettir. Bilgi donanımı ile yetişmenizi istiyoruz.

'İMAM HATİPLİ OLMANIN VERDİĞİ ŞUUR VE DİRAYET İLE…'

Ülkemizde uzun süre, çoğu da batı ülkelerinin eğitim öğretim sisteminde kurulmuş olan az sayıda okulun marka değerinden bahsedilirdi. Bu okulun gönül dünyamdaki yeri ise bambaşkadır. İlk gençlik yıllarımızda İmam Hatipli olmanın verdiği şuur ve dirayetle hayatımıza sıratı müstakim ile yön vermeye çalıştık.

'6 DERSİ DE VERDİM, ONDAN SONRA ÜNİVERSİTEYE GİREBİLDİM'

Biz tüm siyasi hayatımız boyunca, milletimizin yolunu takip ettiğimiz için bugün buradayız. İmam Hatip okullar açıldığı günden beri yaşayanan kadim bir tartışma var. Sadece din eğitimi veren okullar mı olmalıdır? Biz lise fark imtihanları adı altında bir de liselerden burada okuduğumuz derslerden imtihana girdik. Ben 6 dersi de verdim, ondan sonra üniversiteye girebildim. Milletvekillerinin, bakanların çoğu burada fizik, kimya, matematik, bunların okutulduğundan haberi yok. Bir sor, İmam Hatip okullarının müfredatı nedir? Hiç haberleri yok.

'CENAZELERİMİZ ORTADA KALIYORDU'

Burada hem dünyevi hem uhrevi bütün alanlara hitap eden güçlü bir nesil olarak sizleri görüyorum. Dönem dönem farklı eğilimler öne çıkmıştır. İşin esasında ise fotoğraf şudur; İmam Hatip okulları ile ilgili ilk adımlar tek parti döneminde atılmıştır. Tek parti CHP'sinin derdi kendi ifadeleri ile cenaze namazı kıldırmayı bilecek kadar dini bilgiye sahip kişilerin yetiştirilmesiydi. Cenaze yıkayacak insan yoktu, Türkiye o hale gelmişti. Cenazelerimiz ortada kalıyordu. Köklü dini müesseselerin kapılarına kilit vuruldu, böyle bir tehlike ortaya çıktı. Milletimiz bırakınız Kuran-ı Kerim eğitimi, cenazesinin ortada kalacağından korkmaya başlamıştı.

'ORTA ASYA'DA BU TÜR İNSANLARA 'AK SAKAL' DERLER'

Orta Asya'da bu tür insanlara "ak sakal" derler. Ben Kazakistan Devlet Başkanı'na "sen bizim ak sakalımızsın" dediğimde çok hoşuna gitti. Yıllar yılı o orta asya kırsalında belli şeyleri görmüş yetişmiş, "ak sakalımız" deyince onun da hoşuna gitti. Büyüklerimiz sayesinde okullarımız kök salmıştır. Celalettin Ökten hoca bunlardan biriydi.

Ülkemizde milletimizin değerlerine karşı iç savaşı tek parti zihniyeti açmışsa, ikincisini de aynı kafaya sahip 28 Şubatçılar yapmıştır. Bu millet kendi küllerinden doğmak suretiyle ayağa kalkmıştır. Öncelikle ben tekrar bu ülkede FETÖ dershaneleri ile okulları ile bir nesli mahvetmeye, ümmeti parçalamaya, bölgemeye gayret edenlere karşı işte siz dimdik ayakta duracaksınız. FETÖ gibi ahlaktan binasip, vatan haini, şu anda da kaçacak delik arayan bütün izleyicileri ile beraber dünyanın değişik yerlerine dağılmış olan bu ihanet şebekelerine karşı siz bizim ümidimizsiniz.

'BAKTILAR İMAM HATİPLER İYİ GİDİYOR…'

İlk adım atıldığı zaman ölüleri yıkayacak gassal denilen bunu yetiştirmek üzere bu okulların kurulması var idi. Fakat gün ola harman ola, devran değişti. Ve değiştiği gibi de buralardan işte hamdolsun bizler yetiştik. Buradan ilim adamları da yetişti, nice akademisyenler, profesörler yetişti. Yok yok hepsi oldu. Ama baktılar ki bunlar farklı gidiyor, bu sefer ön kestiler. 'Kapatalım' dediler ve kapattılar. Türkiye genelindeki öğrenci potansiyelini 600.000'den 60.000'e düşürdüler. Neyle? O meşhur 28 Şubat'la. Ama şimdi hamdolsun ortası lisesiyle 1 milyon 300 bin öğrencisi var. Kemiyet değildir asıl olan, keyfiyettir asıl olan. Şimdi siz keyfiyete talim olacaksınız. Buradan ilmiyle, irfanıyla bu ülkenin geleceğine gerçekten hakim olacak bilgi donanımıyla yetişmenizi bekliyoruz."