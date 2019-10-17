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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HANGİ GEZİSİNİ İPTAL ETTİ?

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HANGİ GEZİSİNİ İPTAL ETTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta gerçekleştireceği gezisini iptal ederek herkese şaşkınlık yaşattı.

Japon basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta gerçekleşecek Japonya ziyaretini iptal ettiğini öne sürdü. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Asahi Shimbun'a konuşan Türk yetkililer, Erdoğan'ın bu gezisini iptal ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek hafta gerçekleşecek Japonya ziyaretini iptal ettiğine yönelik iddialar yerel basında gündem konusu oldu. İmparator Naruhito’nun taç giyme törenine katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neden Japonya’ya gitmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

22 Ekim’de Sokuirei-Seiden-no-Gi seremonisine katılması beklenen Erdoğan’ın 23 Ekim’de başkent Tokyo’da bir konuşma yapması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek hafta Rusya’nın Soçi kentine giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği ifade edilmişti. Dün Erdoğan’ın 22 Ekim’de günübirlik ziyarette bulunacağı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’ya en son Haziran ayında Osaka’daki G20 Zirvesi kapsamında gitmişti. Erdoğan İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile bir araya gelmişti.

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