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Cumhurbaşkanı Erdoğan EXPO 2017 Fuar Alanı’nı ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan EXPO 2017 Fuar Alanı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da EXPO 2017 Fuar Alanı’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarına devam ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Hazret Sultan Camii’ni ziyaret etti. Erdoğan cami ziyaretinin ardından ise Expo 2017 Fuar Alanı’nı ziyaret etti. Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti. Fuar alanını gezen Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterisi ile karşılaştı.
 

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