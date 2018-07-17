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Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay üyelerini belirledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay üyelerini belirledi
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan Danıştay üyelikleri için seçimini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155’inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliklerine seçim yaptı.

Buna göre, Danıştay üyeliklerine, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu seçildi. 

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